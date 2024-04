MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander bleibt dank weiter steigender Zinseinnahmen auf Rekordkurs. Der Gewinn legte um 11 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro zu, wie die im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Dienstag in Madrid mitteilte. Experten hatten mit einem Gewinnanstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der Überschuss im Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld legte um 18 Prozent auf fast zwölf Milliarden Euro. Die Erträge zogen um zehn Prozent auf 15,4 Milliarden Euro an und damit stärker als die Kosten, die um sieben Prozent auf 6,5 Milliarden Euro stiegen. Die Bank profitierte einmal mehr von ihrer Präsenz in vielen großen Volkswirtschaften, vor allem in Amerika und Europa. Die Santander ist sowohl Heimatmarkt Spanien als auch in Großbritannien, den USA sowie in Argentinien, Brasilien und Mexiko stark vertreten. In Deutschland macht sie auch Geschäft, das allerdings im Konzern nur eine nachrangige Rolle spielt./zb/stk