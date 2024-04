Um den Windenergieausbau landesweit zu forcieren, drängt der Landesverband Erneuerbare Energien NRW darauf, das landesweit große Repowering-Potenzial zu nutzen. Ende des ersten Quartals sind in Nordrhein-Westfalen landesweit etwa 3.640 Windkraftwerke mit einer Leistung von 7.250 Megawatt in Betrieb gewesen. Von diesen Anlagen sind allein an die 1.500 älter als 20 Jahre, weitere 500 sind auch schon länger als 15 Jahre am Netz, sprich immerhin gut 55 Prozent. "Bei diesem in die Jahre gekommenen Anlagenbestand ...

