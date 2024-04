Wiesbaden - Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland haben im März 2024 kalender- und saisonbereinigt real 1,8 Prozent und nominal 2,2 Prozent mehr umgesetzt als im Februar 2024.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2023 verzeichnete der Einzelhandel ein Umsatzplus von real 0,3 Prozent und nominal 2,1 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt das gestiegene Preisniveau im Einzelhandel wider.



Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im März 2024 kalender- und saisonbereinigt real um 3,6 Prozent und nominal um 3,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2023 verzeichnete der Umsatz einen Anstieg von real 4,1 Prozent und nominal 5,8 Prozent.



Der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank im März 2024 um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat und um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat März 2023. Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der reale Umsatz im März 2024 einen Anstieg von 3,3 Prozent zum Vormonat und lag damit 1,3 Prozent unter dem Umsatz des Vorjahresmonats März 2023, so Destatis.