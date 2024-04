NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April im Vergleich zum März um 20 000 auf 2,750 Millionen gesunken. Das sind 164 000 Arbeitslose mehr als im April 2023, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert zum März bei 6,0 Prozent./dm/DP/ngu