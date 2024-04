Berlin (ots) -Am 11. Mai findet wieder der Gratis Comic Tag statt! Nach einem Jahr Pause steht er unter einem besonderen Motto: Gratis Comics für Kids! Auch Story House Egmont ist mit vier starken Titeln dabei. Leser:innen können sich über "Idefix und die Unbeugsamen", "Walt Disney Lustiges Taschenbuch: 90 Jahre Donald", "Animal Jack" und "Nordlicht" freuen. Die kostenlosen Hefte werden an diesem Tag in allen teilnehmenden Comic- und Buchläden verteilt.Ins Leben gerufen wurde der Gratis Comic Tag bereits 2010, als Vorbild dient der US-Amerikanische FREE COMIC BOOK DAY. Auch in diesem Jahr haben 10 Verlage zusammengearbeitet, um den Gratis Comic Tag zu realisieren. Insgesamt 21 Hefte wurden dabei eigens für diesen Tag produziert. Die Auswahl ist kunterbunt: Von bekannten Figuren aus dem Disney Universum, unbeugsamen Tieren, der Sagenwelt Norwegens, klassischen Superhelden bis hin zu ganz neuen Independent Comic-Figuren ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.Verleger Wolf Stegmaier freut sich auf das Projekt: "Neben den wohl bekanntesten und beliebtesten Figuren aus unserem Haus "Idefix" und "Donald", möchten wir Kindern und Erwachsenen mit den Gratis Comic Heften Sonja und Jack vorstellen: Sonja begibt sich auf eine magische Reise auf den Nordlichtern in eine andere Dimension, in der es Trolle, sprechende Tiere und Wikinger gibt, Animal Jack ist ein besonderer Junge, der sich in alle möglichen Tiere verwandeln kann. Hier ist bestimmt für alle etwas dabei."Neben den gratis Heften finden auch bundesweit Sonderaktionen wie Signierstunden mit Comic-Künstler*innen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Zeichenkurse in den Buchhandlungen und Bibliotheken statt.Alle Informationen zu den Heften und Veranstaltungen, die am 11. Mai im Handel stattfinden, finden Sie unter www.gratiscomictag.de.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Ronja KapkeMarketingmanagerEgmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon: +49 (0) 170 2315314E-Mail: r.kapke@egmont.deOriginal-Content von: EGMONT Verlagsgesellschaften, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68669/5769095