Die Tesla-Bären wurden am Montag in die Enge getrieben, nachdem Elon Musk am Wochenende überraschend nach Peking gereist war, um den Weg für sein Fahrerassistenzsystem "Full Self-Driving" (FSD) auf dem größten Automarkt der Welt zu ebnen. Daraufhin hat Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas reagiert und die Aktie mit einem Kursziel von 310 Dollar "ausgestattet".Durch den starken Kursanstieg von 15 Prozent am Montag hat der Kurs erfolgreich den GD50 bei 175,40 Dollar überwunden und befindet sich nun in ...

