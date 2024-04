FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.04.2024 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS MARLOWE PRICE TARGET TO 710 (720) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN PT TO 3100 (2600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS AG BARR WITH 'BUY' - PRICE TARGET 685 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BRITVIC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1040 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CRANSWICK WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4950 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS FEVERTREE DRINKS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS GENUS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2300 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HILTON FOOD WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1105 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS NICHOLS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1100 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS PREMIER FOODS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 210 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS PZ CUSSONS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 130 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS TATE & LYLE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 850 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS TREATT WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 500 PENCE - JPMORGAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2250 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF RAISES RIO TINTO TO 'OUTPERFORM' - UBS RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 620 (470) PENCE - 'NEUTRAL'



