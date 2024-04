Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -ShapeBlue (https://www.shapeblue.com/), ein führender Anbieter von CloudStack-Engineering-Services und Support, gibt eine Partnerschaft mit proIO bekannt, einem deutschen Private-Cloud-Anbieter, der KMUs in verschiedenen Branchen durch seine Infrastructure-as-a-Service- und Managed-Hosting-Lösungen unterstützt. Diese Zusammenarbeit ist ein Meilenstein bei der Weiterentwicklung der Cloud-Infrastruktur und des Supports für Unternehmen in der Region, die Apache CloudStack als IaaS-Plattform einsetzen.Beide Unternehmen sind sich der Vorteile bewusst, die es mit sich bringt, die Kontrolle über die eigene Cloud-Infrastruktur zu behalten und einen zuverlässigen Partner zu haben, der eine vollständig verwaltete IaaS-Lösung bereitstellt. Der Einsatz einer verwalteten Private-Cloud-Umgebung gewährleistet ein besseres Kostenmanagement und verbessert die Sicherheitsmaßnahmen, maximiert die Hardware-Investitionen und gewährleistet Flexibilität und die Einhaltung von regulatorischen Vorgaben. Der Einsatz von CloudStack zur Orchestrierung der IT-Umgebung bietet Unternehmen eine unvergleichliche Flexibilität, um ihre Infrastruktur an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen und gleichzeitig die vorhandenen Ressourcen effektiv zu nutzen.Giles Sirett, CEO von ShapeBlue (https://www.shapeblue.com/), meint: "Mit der Partnerschaft mit proIO adressieren wir die Bedürfnisse von KMUs in Deutschland nach einer leistungsstarken verwalteten Cloud. Wir werden uns auf die Einführung von Open-Source-Technologien konzentrieren und ihnen dabei helfen, die Kosten unter Kontrolle zu halten und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.ShapeBlue ist weltweit vertreten und hat Kunden in 19 Ländern. Angetrieben von dem Wunsch der Unternehmen, Cloud-Workloads zu verlagern, und den Veränderungen im Markt, wollen wir mit proIO den Erfolg wiederholen, den wir bereits in anderen Märkten verzeichnen konnten."proIO (https://www.proio.com/) und ShapeBlue bündeln ihre Kräfte, um Unternehmen in Deutschland dabei zu helfen, das Potenzial von Open-Source-Technologie mit zuverlässigem Support zu nutzen."Mit unserer Expertise und unseren bewährten Angeboten werden wir innovative Lösungen entwickeln und optimale Ergebnisse liefern. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft weitere Möglichkeiten eröffnen wird und wir gemeinsam noch mehr erreichen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ShapeBlue, um zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln und unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen", sagt Swen Brüseke, CEO von proIO.Diese neue Partnerschaft ermöglicht es deutschen Unternehmen, von der lokalen Präsenz von proIO, seiner Erfahrung als CloudStack-Integrator und der 100-jährigen Erfahrung von ShapeBlue in der Entwicklung und dem Aufbau komplexer Cloud-, Netzwerk- und Speicherinfrastrukturen mit Apache CloudStack zu profitieren.proIOproIO ist ein Private-Cloud-Anbieter mit Sitz in Frankfurt, der deutsche KMUs mit seinen Infrastructure-as-a-Service- und Managed-Hosting-Lösungen unterstützt.ShapeBlueShapeBlue ist der weltweit größte unabhängige Integrator von CloudStack-Technologien und Spezialist für die Entwicklung und Implementierung von IaaS-Cloud-Infrastrukturen für Private- und Public-Cloud-Implementierungen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shapeblue-das-cloudstack-unternehmen-kundigt-eine-partnerschaft-mit-proio-an-um-in-deutschland-private-cloud-services-anzubieten-und-so-die-wachsende-nachfrage-in-der-region-zu-decken-302131314.htmlPressekontakt:Ivet Petrova,ivet.petrova@shapeblue.com,+359883321596Original-Content von: ShapeBlue, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165585/5769264