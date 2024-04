Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat zuletzt erwartungsgemäß keine Anpassungen an ihrer geldpolitischen Strategie vorgenommen, so die Analysten der Nord LB.Das Leitzinsniveau verharre damit im erst jüngst neu vorgegebenen Bereich von 0,00% bis 0,10%. Die Notenbanker in Tokio würden folglich vorsichtig bleiben und zunächst sorgfältig die weitere Inflationsentwicklung im Land der aufgehenden Sonne beobachten. So habe der Zentralbankchef Kazuo Ueda anlässlich der Pressekonferenz nach der Notenbanksitzung explizit betont, dass man die makroökonomischen Preistrends sehr genau im Auge behalten werde. Die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik in Tokio müsse sich jeweils an den neuen Inflationsdaten orientieren. ...

