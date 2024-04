WIBA-Preisträger der letzten Jahre sind u.a. Maye Musk, Khaby Lame, Coco Rocha, Richard Orlinski, Nikkie Tutorials, Foodgod und weitere internationale Trendsetter

Die sechste jährliche Verleihung der WIBA Awards für Social-Media-Persönlichkeiten, die die Welt verändern wollen, findet am 24.Mai 2024 während der Filmfestspiele von Cannes im legendären Hotel Martinez statt. Die Veranstaltung bringt Hunderte der führenden Content Creators zusammen, die für die viralsten Inhalte des Jahres verantwortlich zeichnen. Am Veranstaltungsabend finden ein Cocktail-Empfang, ein Gala Diner und die Verleihungszeremonie mit einem besonderen Auftritt von Sonique statt.

Die WIBA Awards werden von der World Influencers Association (WIBA) mit Sitz in Monaco geleitet. Es handelt sich dabei um den ersten und einzigen internationalen Preis, der die Arbeit von Social Media-Persönlichkeiten aus einer Vielzahl von Kategorien ehrt, vom Best Beaty Influencer bis zum Best Pet Influencer.

2023 beschrieb des Magazin Forbes die Veranstaltung in lebhaften Worten. "Bei den jährlichen World Influencers Awards kommen das Who is Who der Ersteller viraler Inhalte sowie die Pioniere der digitalen Langlebigkeit zum energiegeladensten Networking-Event an der Côte d'Azur zusammen." Angesichts der Anziehungskraft durch die Prominenz so vieler Talente aus dem virtuellen Bereich, die man selten zusammen am selben Ort sieht, bietet die WIBA-Zeremonie eine aufregende Gelegenheit, den Puls der Welt der sozialen Medien zu fühlen.

Die Preisträger der WIBA Awards unterhalten und informieren eine Zuhörerschaft in einem noch nie dagewesenen Maßstab. Die letztjährigen Titelträger sind u.a. Maye Musk, Khaby Lame, Richard Orlinski, Nusret Gökçe, Ellen Von Unwerth, Gianluca Vacchi, Kat Graham, Kelly Rutherford, Coco Rocha sowie weitere Internet-Stars. Die übliche unmittelbare Reichweite des Ballsaals der WIBA Awards liegt bei über 200 Millionen Aufrufen.

Mariia Grazhina Chaplin, CEO von WIBA: "Ich freue mich, hiermit die sechste Ausgabe der WIBA Awards ankündigen zu dürfen. Da diese herausragende Veranstaltung zeitgleich mit den Filmfestspielen von Cannes stattfindet, unterhalten die Titelträger, die Influencer, ihr Publikum nicht nur mit einprägsamen Bildern, sondern informieren es auch direkt von der wichtigsten Plattform der Branche aus über die neuesten Entwicklungen im Bereich des Kinos. Indem wir die Crème de la Créme der Gegenwart ehren, unterstützen wir auch die Meinungsführer und Trendsetter von morgen. Später im Laufe des Jahres 2024 planen wir, WIBA-Veranstaltungen auch in die Vereinigten Staaten und in den Nahen Osten zu bringen, um unseren Bildungsauftrag zu erfüllen. Wir wollen das Potenzial der Influencer global bündeln, um das Bessere zustande zu bringen und weltweiten Frieden und gleiche Chancen für alle anzustreben.

www.wiba.global

