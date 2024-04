SunCHECK Version 5.0 entspricht den Herausforderungen des klinischen Arbeitsablaufs mit neuen Funktionen zur Bewertung von Behandlungsplänen, einer verbesserten TPS/OIS-Integration, einer erweiterten QS-Gerätekontrolle und einer arbeitslistenbasierten Benutzeroberfläche.

Sun Nuclear, ein Unternehmen von Mirion Medical, kündigte heute die Einführung der Version 5.0 seiner SunCHECK -Software für umfassendes Qualitätsmanagement in der Strahlentherapie an. Die SunCHECK-Software wird weltweit von Abteilungen für Strahlentherapie eingesetzt, um die Kontrolle über das Bereitstellungssystem und die patientenspezifische Behandlungsqualität zu verwalten alles auf einer Plattform. SunCHECK Version 5.0 bietet eine breite Palette von Funktionen und benutzerorientierten Verbesserungen, die Arbeitsabläufe optimieren und die Patientensicherheit in den Vordergrund stellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240429798284/de/

Sun Nuclear, a Mirion Medical company, announced the upcoming version 5.0 release of its SunCHECK® software for comprehensive Quality Management in radiation therapy. SunCHECK v5.0 addresses clinical workflow challenges with new treatment plan assessment capabilities, enhanced TPS/OIS integration, expanded QA device control, and worklist-based UI. (Graphic: Business Wire)

Der vernetzte Arbeitsplatz für höhere Qualität

Auf dem Weg zu einem wirklich vernetzten Ökosystem für die Qualitätssicherung in der Strahlentherapie wurden in SunCHECK v5.0 wichtige Verbesserungen vorgenommen:

Besseres, früheres Verständnis der Qualität von Behandlungsplänen und Abteilungsstandards durch neue Funktionen zur Bewertung der Durchführbarkeit von Plänen und zur Messung der Komplexität von Plänen

Stärkere Kontinuität der klinischen Ziele und des Datenmanagements beim Wechsel vom Linac-Behandlungsplanungssystem (TPS)/Onkologie-Informationssystem (OIS) zur SunCHECK-Software

Automatisierung zeitintensiver Maschinenqualitätsmessungen durch erweiterte Geräteintegration mit dem PC Electrometer-Gerät und dem 1D SCANNER-Wassertank

Arbeitslisten auf einen Blick und intuitive Arbeitsabläufe für Patienten und Maschinen auf der überarbeiteten Benutzeroberfläche

"Mit jeder neuen Version von SunCHECK verbinden und beschleunigen wir die klinischen Arbeitsabläufe und erweitern gleichzeitig die Kompatibilität, so dass Kliniker unabhängig von ihrer Abteilungsstruktur oder Ausrüstung effektiv arbeiten können. Indem wir die Effizienz steigern und den Zugang zu wichtigen Erkenntnissen über die Behandlungsqualität erleichtern, versetzen wir Ärzte in die Lage, sich auf die Verbesserung der Behandlung zu konzentrieren", so Luis Rivera, Präsident von Sun Nuclear Radiation Therapy.

Auf der ESTRO-Jahrestagung vom 3. bis 7. Mai in Glasgow (Schottland) wird die neueste Software am Stand von Sun Nuclear (Nr. 930) vorgeführt. Sun Nuclear wird am Sonntag, dem 5. Mai, ein Mittagssymposium mit einer Begrüßung durch Tom Logan, CEO von Mirion, veranstalten.

"Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Kollegen von Sun Nuclear bei der ESTRO diese bahnbrechende Weiterentwicklung der SunCHECK-Software vorzustellen. Die kommende Version ist ein bedeutender Schritt nach vorn und bietet hochwirksame Funktionen, die Gesundheitsdienstleister bei der optimalen Versorgung von Patienten unterstützen", sagte Tom Logan, CEO von Mirion.

Weitere Informationen über die SunCHECK-Plattform finden Sie hier.

Über Sun Nuclear

Sun Nuclear gehört zu Mirion Medical, einer Gruppe von auf das Gesundheitswesen ausgerichteten Marken innerhalb von Mirion. Wir bieten innovative Lösungen für Zentren für Strahlentherapie und diagnostische Bildgebung. Mehr als 5.000 Krebszentren weltweit vertrauen auf unser unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement. Mit dem Schwerpunkt auf laufender Unterstützung zielt Sun Nuclear darauf ab, die Einführung von Technologien zu erleichtern und Arbeitsabläufe und Ergebnisse verbessern, damit Gesundheitseinrichtungen echte Ergebnisse für die Sicherheit ihrer Patienten erzielen können. Besuchen Sie uns: sunnuclear.com. Folgen Sie uns: @sunnuclear.

Sun Nuclear, SunCHECK, 1D SCANNER und PC Electrometer sind Marken oder eingetragene Marken von Mirion Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240429798284/de/

Contacts:

Investorenanfragen:

Jerry Estes

ir@mirion.com



Medienanfragen:

Erin Schesny

media@mirion.com