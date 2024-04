Bangkok (ots/PRNewswire) -Velo Labs freut sich, sein innovatives Whitepaper für das Projekt "Digitales Gold" mit dem Titel "Pacific Lightnet Gold Token (PLG): Revolutionierung von Goldinvestitionen" veröffentlichen zu können. In diesem Dokument wird eine neue Art des Goldbesitzes durch sichere, digitalisierte Token vorgestellt, die die Interaktion der Anleger mit diesem klassischen Vermögenswert verändern wird.Integration mit der Solana Foundation:Aufbauend auf einer kürzlich geschlossenen Absichtserklärung mit der Solana Foundation nutzt diese Initiative Solana als Blockchain-Abwicklungsschicht und Velo als Infrastruktur-Backbone und Clearingstelle für die digitalen Goldtransaktionen in Laos. Diese Partnerschaft steigert die Effizienz und Sicherheit von PLG Gold-Transaktionen und gewährleistet eine starke Interoperabilität und Konnektivität über Blockchain-Netzwerke hinweg.Wichtige Partnerschaften:- Pacific Bullion Import-Export: Dieser wichtige Partner bewahrt die physischen Goldreserven auf, die den PLG-Token zugrunde liegen, und stellt so deren Integrität und Authentizität sicher. Ihre Rolle ist entscheidend für die Einhaltung der Lagerungs- und Meldevorschriften für Edelmetalle.- Lightnet: Die Zusammenarbeit von Velo mit Lightnet erleichtert den Umtausch digitaler Token in Fiat-Währung und verbessert den Einlösungsprozess durch Liquidität und Transparenz. Diese Partnerschaft spielt eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von On- und Off-Ramp-Einrichtungen für Vermögenswerte der Blockchain und stärkt den Rahmen für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten in der gesamten Region.Höhepunkte aus dem Whitepaper:- Digitaler Besitz: Der PLG-Token repräsentiert das direkte Eigentum an einer Feinunze Gold in Investmentqualität pro Token, das durch physische Goldbarren, die sicher in Tresoren gelagert werden, gesichert ist.- 24/7 Erreichbarkeit: Anleger können PLG-Token zu jeder Tageszeit handeln, was eine Flexibilität bietet, die von den traditionellen Goldmärkten nicht erreicht wird.- Physische Einlösung: Token-Inhaber können ihre digitalen Token gegen physische Goldbarren eintauschen, was die Transparenz und das Vertrauen erhöht.- Niedrige Transaktionskosten und hohe Liquidität: PLG-Token gewährleisten einen kostengünstigen Handel und eine hohe Liquidität auf den Sekundärmärkten und machen Goldinvestitionen leichter zugänglich und effizienter.- Blockchain- Technologie: Durch die Nutzung der Blockchain für Sicherheit und Transparenz können die PLG-Token bei Bedarf nahtlos in physisches Gold oder Fiat-Währung umgewandelt werden.Zusätzliche Vorteile von PLG-Tokens:- Ermöglicht die Auslieferung von physischen Goldbarren am Rücknahmefenster im Tresorraum und gewährleistet so Transparenz und Authentizität.- Bietet niedrige Transaktionskosten, was die Erschwinglichkeit von Transaktionen erhöht.- Ermöglicht einfachen Zugang und Bruchteilseigentum, so dass sowohl Klein- als auch Großanleger an Goldinvestitionen teilhaben können, ohne die typischen Komplexitäten des physischen Eigentums.- Ermöglicht die einfache Konvertierung zwischen digitalen Vermögenswerten und physischem Gold oder Fiat-Währungen und erfüllt so die unterschiedlichen Bedürfnisse der Anleger.Informationen zu Velo Labs:Velo Labs ist ein weltweiter Pionier für Web3-basierte Finanzlösungen und bietet ein hochmodernes Liquiditäts- und Abwicklungsnetzwerk für sichere und effiziente Werttransfers. Mit der Unterstützung von Stellar Network und CP Group hat sich unsere Reichweite über Südostasien und den pazifischen Raum hinaus ausgedehnt, so dass wir jetzt Partner auf der ganzen Welt bedienen. Wir verbinden und ergänzen die Lücke zwischen traditioneller Bankinfrastruktur und Web3 und sind führend bei der Masseneinführung von Blockchain. Unser umfangreiches Web3-basiertes Zahlungsnetzwerk und Lightnet, unser lizenzierter Abwicklungspartner, machen uns zu einem globalen Schwergewicht. Velo Labs bietet eine breite Palette von Web3-basierten Produkten an, insbesondere Orbit, die auf Privatpersonen, Händler, Unternehmen und Konzerne weltweit zugeschnitten sind - mit dem Ziel, die globale Finanzkonnektivität zu stärken und die Zugänglichkeit weltweit zu erweitern.Folgen Sie uns für weitere Informationen: Twitter (https://twitter.com/veloprotocol) / Telegram (https://t.me/+5rWYRQlskdZlNjI9)Informationen zu Pacific Bullion Import-Export:Pacific Bullion Import-Export spielt eine zentrale Rolle bei der Verwaltung und Sicherung der Goldreserven, die für die Unterlegung der PLG-Tokens erforderlich sind. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der Edelmetalle gewährleistet das Unternehmen die Integrität, Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften bei der Lagerung von Gold. 