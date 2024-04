Troon, Schottland (ots/PRNewswire) -NetJets, der weltweit führende Anbieter in der Privatluftfahrt, hat seine exklusive Partnerschaft mit The R&A als offizieller Privatjet-Anbieter für The Open bekannt gegeben. Die mehrjährige Vereinbarung erlaubt es NetJets, Einladungen zu der prestigeträchtigen Veranstaltung an seine Eigentümer zu verteilen - die Privatpersonen und Unternehmen, die Kunden des NetJets Privatjet-Eigentümermodells sind.NetJets ist seit langem mit dem Golfsport verbunden, und die neue Partnerschaft stärkt dieses Engagement für den Sport in Europa. Die Veranstaltung beginnt im Vorfeld der The Open, die vom 14. bis 21. Juli in Royal Troon, Schottland, stattfinden. Diese Partnerschaft stärkt NetJets als führenden Jet-Anbieter für exklusive Golferlebnisse, der seinen Besitzern einen unvergleichlichen Zugang zu den prestigeträchtigsten Sportturnieren der Welt ermöglicht.Patrick Gallagher, Präsident von Sales, Marketing & Service, kommentierte: "Wir sind bestrebt, den höchsten Standard bei Reisen für die weltbesten Golfer aufrechtzuerhalten, und die Partnerschaft zwischen NetJets und The R&A ermöglicht es uns, dies weiter zu erleichtern. Darüber hinaus wird diese Partnerschaft es NetJets ermöglichen, das Angebot für unsere Eigentümer zu verbessern, indem wir ihnen Zugang zu einigen der exklusivsten Veranstaltungen weltweit bieten; einer der vielen Vorteile, die unsere Eigentümer durch das Fliegen mit NetJets erhalten. Eine geschichtsträchtige Marke wie The R&A passt zu dem tadellosen Ruf von NetJets und untermauert, dass diese Partnerschaft die perfekte Lösung ist.Neil Armit, Chief Commercial Officer bei The R&A, sagte: "NetJets ist weltweit für seine führende Rolle in der Luftfahrt bekannt und seine langjährige Unterstützung des Golfsports deckt sich mit unserer eigenen Vision, sicherzustellen, dass der Sport jetzt und in Zukunft weiter gedeiht. Wir freuen uns darauf, mit NetJets eine neue Partnerschaft einzugehen, die den Spielern, die an den Open teilnehmen, einen Mehrwert bieten wird."Über 50 Profigolfer entscheiden sich Jahr für Jahr für NetJets - darunter acht der letzten 10 Open-Champions. Die Unterstützung dieser Spieler ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie der Branchenführer sein Engagement für den Sport unter Beweis stellt. NetJets ist weltweit für sein revolutionäres Shared-Ownership-Geschäftsmodell bekannt und genießt seit mehr als 60 Jahren einen hervorragenden Ruf, der die Art und Weise, wie Menschen privat fliegen, verändert hat. NetJets ist stolz darauf, mehr als 1.000 Flugzeuge zu warten und zu betreiben, Zugang zu mehr als 5.000 Flughäfen zu gewähren und mehr als 8.300 private Luftfahrtspezialisten zu beschäftigen, um einen hervorragenden Service zu bieten.Erfahren Sie mehr hier.pressnetjets@kwtglobal.commedia@randa.orgMedienkontakt:NetJets/NetJets Europepressnetjets@kwtglobal.comUrsprünglich 1964 als Executive Jet Airways gegründet, setzt NetJets seit über 60 Jahren Branchenstandards - und übertrifft diese. Mittlerweile gehört das Unternehmen zu Berkshire Hathaway, das für sein unermüdliches Engagement für Sicherheit und Service bekannt ist. Das Portfolio von NetJets, das aus den Unternehmen NetJets, Executive Jet Management, QS Partners und QS Security besteht, bietet eine Vielzahl von maßgeschneiderten Reiselösungen, wie z. B. Miteigentum, Leasing- und Jet-Card-Optionen, Flugzeugmanagement, Privatjet-Charter, Makler- und Akquisitionsdienste sowie spezialisierte Sicherheitsdienste. Dieses umfassende Angebot an Lösungen ist der Grund, warum sich so viele der anspruchsvollsten Reisenden der Welt für NetJets entscheiden - Generation für Generation. Das liegt auch daran, dass NetJets über die größte und vielfältigste Privatjetflotte der Welt verfügt, die jederzeit Zugang zu den entlegensten Zielen rund um den Globus bietet. Weitere Informationen zum Marktführer in der privaten Luftfahrt finden Sie auf der Unternehmens-Website unter netjets.com.Die 152nd Open werden vom 14. bis 21. Juli 2024 in Royal Troon ausgetragen.Die Open sind die ursprüngliche Meisterschaft des Golfsports. Sie wird seit 1860 auf legendären Links-Golfplätzen ausgetragen und ist die internationalste Meisterschaft in diesem Sport mit Qualifikationsturnieren auf allen Kontinenten. Eine Woche lang steht der Kampf um die berühmte Claret Jug-Trophäe jedes Jahr im Mittelpunkt der Sportwelt und wird weltweit von Millionen von Fans verfolgt.Das von der R&A veranstaltete Open bringt seiner Gastgeberregion einen jährlichen wirtschaftlichen Nutzen von rund 100 Millionen Pfund, während der kommerzielle Erfolg der Meisterschaft die Entwicklung des Golfsports weltweit fördert.The R&A Communications+44 (0) 1334 460000media@randa.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2400399/NetJets_Flagship_The_Open.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2400400/NetJets_The_Open_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/netjets-kundigt-mehrjahrige-partnerschaft-mit-the-ra-an-302131229.htmlOriginal-Content von: NetJets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53690/5769424