Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Nach Begleitung des Carve-out in der M&A Phase, der stabilen Aufnahme der Geschäftstätigkeit als Wertpapierinstitut Ende 2022 und der erfolgreichen IT-Migration in die Cloud sind wesentliche Meilensteine erreicht worden, so MorgenFund in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...