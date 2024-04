26.04.2024 -

Nicht alles läuft im Jahr 2024 so, wie es ursprünglich angedacht war. Beispielsweise waren Bekannte von mir diese Woche zum Frühling tanken am Gardasee. Bei teils einstelligen Temperaturen gab es dort statt Aperol Spritz aber wohl eher Glühwein. Auch an den Finanzmärkten haben wir es mit einer markant anderen Wetterlage zu tun, als dies zu Jahresbeginn erwartet worden war. Nachfolgend die Details zu diesem "2024, 2.0" und eine Abschätzung der Auswirkungen auf die Aktienmärkte.

(...)