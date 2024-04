© Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa



Für die Aktie von AMD ist nach Veröffentlichung des Geschäftsberichtes eine Kursbewegung von bis zu 8,5 Prozent eingepreist. So könnten sich Anleger vorab positionieren.Das Halbleiterunternehmen AMD, nach Meinung der japanischen Investmentbank Mizuho die derzeit wichtigste Chip-Aktie, wird seinen Geschäftsbericht am Dienstagabend vorstellen. Für Spannung dürfte dabei ebenso gesorgt sein, wie für Action nach der Zahlenvorlage: Am kommenden Freitag laufen knapp 180.000 Optionskontrakte aus. Optionen mit dieser Fälligkeit haben am Montag mehr als die Hälfte des gesamten Optionshandels in der Aktie ausgemacht, für die eine Kursbewegung von 8,5 Prozent eingepreist ist. Noch vor den Zahlen …