Berlin (ots) -Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung sind Teil des wirtschaftlichen Erfolgs in DeutschlandZum Tag der Arbeit am 1. Mai erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Axel Knoerig:"Arbeit gehört zum Leben dazu. Egal ob in der Landwirtschaft, in der Industrie oder im Dienstleistungsbereich - ohne Arbeit sind unser Leben, Staat und unsere Gesellschaft nicht vorstellbar. Arbeit ist sinnstiftend und dient der Teilhabe und Selbstentfaltung. Davon sind wir als Union überzeugt.Aus diesem Grund wollen wir den Menschen Arbeit ermöglichen. Darauf zielen wir mit der Reform des Bürgergeldes, der 'Aktiv-Rente' und dem Einsatz, auch Menschen mit Behinderungen in Arbeit zu bringen.Arbeit kann auch mal anstrengend sein. Deshalb sind die Bedingungen so entscheidend, zu denen wir arbeiten. Mit dem Tag der Arbeit machen wir uns das jedes Jahr bewusst und schauen insbesondere auf die Rolle der Gewerkschaften, die sich im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für faire Löhne, sichere Arbeitsplätze und gute Arbeitsbedingungen einsetzen.Arbeit ist dabei immer im Wandel. Die Arbeitsbedingungen müssen fortlaufend angepasst werden: Homeoffice, mobiles Arbeiten und der Einsatz neuer Technologien sowie Künstliche Intelligenz - das alles verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten.Es ist wichtig, dass wir das deutsche Erfolgsmodell der Sozialpartnerschaft und Mitbestimmung erhalten und stärken. Die Anpassung der Arbeitswelten darf nicht durch die Politik vorgeschrieben werden. Politik muss sich darauf beschränken, verlässliche Rahmenbedingungen zu setzen."