Baden-Baden (ots) -"Comedy Clash": Stand-up-Comedy Event live / ab 6. Mai 2024 monatlich um 19.30 Uhr auf TwitchDer SWR bringt mit dem "Comedy Clash" den ersten interaktiven Stand-up Comedy Wettbewerb live auf Twitch an den Start. Ab dem 6. Mai 2024 treten monatlich sechs Comedians gegeneinander an und kämpfen um die Votes der Zuschauer:innen am Bildschirm und im Saal. Kommentiert werden die Streams von Sportkommentator Robby Hunke und abwechselnd von den Streaming-Stars Starletnova, Donnie O'Sullivan, Reeze und Jasmin Gnu.Live und interaktivVier Vorrunden, zwei Halbfinale und ein großes Finale - wer den Stand-up-Wettbewerb live auf Twitch gewinnen will, muss im Wizemann in Stuttgart und im Stream überzeugen, denn: Der Twitch-Chat und 500 Menschen im Saal entscheiden in Echtzeit, wer eine Runde weiterkommt. Da kann die Community der Comedians den Unterschied machen. Wer aus dem Line-up überzeugt im Saal und mobilisiert die Fans und die Twitch-Community? Mit dabei sind unter anderem etablierte Comedians wie Nicole Jäger, Kawus Kalantar, Maria Clara Groppler oder Simon Stäblein sowie aufstrebende Stand-upper wie Anissa Loucif, Fabian Lampert, Laura Brümmer, Johannes Floehr oder Abdel Boudii.In den Vorrunden der Live-Shows treten sechs Comedians gegeneinander an und kämpfen um die Votes des Stuttgarter Live-Publikums und der Zuschauenden vor dem Bildschirm. Die beiden Comedians mit den meisten Stimmen ziehen in das Halbfinale ein.Volle Creator-Power im StreamModeriert wird der Twitch-Livestream von Sportreporter und Fußballkommentator Robby Hunke. Unterstützung bekommt er dabei abwechselnd von den Streaming-Stars Starlet Nova, Donnie O'Sullivan, Reeze und Jasmin Gnu. Sie liefern pointierte Comedy-Analysen, gehen auf Meinungen und Reaktionen der Twitch-Community ein und geben den Zuschauenden die Möglichkeit, im Stream Einfluss auf die Show zu nehmen."Comedy Clash" - Produktion und TermineMit dem Stand-Up Format "Comedy Clash" ergänzt der SWR nicht nur den ARD Kanal um ein Unterhaltungsformat, sondern bringt zudem eine bislang einzigartige Show auf Twitch.Die Show wird vom SWR in Zusammenarbeit mit smile! Producing und Endgame Entertainment produziert. Der Comedy-Wettbewerb startet am 6. Mai 2024 um 19.30 Uhr live auf dem Twitch-Kanal der ARD. Die Vorrunden finden am 6. Mai., 3. Juni., 6. August. und 17. September statt, die Halbfinale am 1. Oktober und 5. November und das Finale am 3. Dezember.