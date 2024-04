Zürich (ots) -Die Stiftung Denk an mich verzeichnet einen erfolgreichen Jahresabschluss 2023 mit einem Betriebsergebnis von CHF 2.6 Millionen. Unter der Führung von Mariano Tschuor hat sich die Solidaritätsstiftung des Schweizer Radio und Fernsehen SRF neu positioniert und als strategisch wichtige Partnerin für Inklusionsförderung etabliert. Der Stiftungsratspräsident tritt per September 2024 zurück.Der Stiftungsratspräsident Mariano Tschuor gab anlässlich der 56. Jahresversammlung der Stiftung Denk an mich im April seine Demission per September 2024 bekannt. Der ehemalige SRG-Kadermann wurde 2015 zum Präsidenten gewählt. Unter seiner Führung hat sich die Solidaritätsstiftung des Schweizer Radio und Fernsehen SRF neu positioniert und die Vergabungsstrategie mit Fokus auf Inklusion erfolgreich revidiert. Die Förderung von Inklusion ist im Stiftungszweck verankert.Die Stiftung Denk an mich steht heute mit einem Gesamtvermögen von gut CHF 13 Mio. auf soliden Beinen. Auf der Geschäftsstelle werden mit 5,4 Vollzeitstellen neben administrativen Tätigkeiten und Spendenmanagement jährlich rund 2'500 Gesuche für Ferien und Freizeitaktivitäten von Menschen mit Behinderungen behandelt. "Die Stiftung ist gut aufgestellt und für die Zukunft gewappnet", so der ausscheidende Stiftungsratspräsident Mariano Tschuor, "ich habe viel gelernt und danke dem Stiftungsrat wie auch der Geschäftsstelle für ihr Herzblut und ihr Engagement." Die Suche nach einer Nachfolge läuft.Den Jahresbericht 2023 der Stiftung Denk an mich finden Sie unter folgendem Link (https://denkanmich.ch/jahresberichte).*** Über die Stiftung Denk an mich ***Die Stiftung Denk an mich unterstützt Ferien und Freizeitaktivitäten von Menschen mit Behinderungen. Als Solidaritätsstiftung des Schweizer Radio und Fernsehens SRF setzt sie sich seit über 56 Jahren für die gleichberechtigte Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben ein. Dazu gehören auch Ferien und Freizeitaktivitäten, die sich viele Menschen mit Behinderungen nicht leisten können. Die Stiftung Denk an mich schliesst diese Lücke, unterstützt finanziell und schafft so ein Stück Lebensqualität für Betroffene und deren Angehörigen.Pressekontakt:Stiftung Denk an michKieu Tran, Leitung Kommunikation058 135 06 53kieu.tran@denkanmich.chdenkanmich.chOriginal-Content von: Stiftung Denk an mich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100077383/100918983