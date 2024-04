EXCHANGE NOTICE 30 APRIL 2024 SHARES KESKISUOMALAINEN OYJ: CHANGE OF TRADING CODE The change of Keskisuomalainen Oyj's trading code from KSLAV to KSL will be valid in the Nasdaq Helsinki's INET trading system as from 2 May 2024. Company's issuer code remains the same KSL. Updated identifiers: Company name: Keskisuomalainen Oyj New trading code: KSL Issuer code: KSL ISIN code: FI0009007546 Order book ID: 24294 Nasdaq Helsinki Listing Services