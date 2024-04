Atlanta - Der US-Getränkekonzern Coca-Cola hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und erhöht die Umsatzprognose für das laufende Jahr. In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Umsatz um drei Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Franken), wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Organisch - sprich währungs- und portfoliobereinigt - betrug das Wachstum elf Prozent. Analysten hatten mit einem geringeren ...

