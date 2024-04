Krypto-Spot-ETFs ermöglichen die Integration von digitalen Assets in den Mainstream. Nun auch in Hongkong.Einführung von Krypto-ETFs in HongkongAm Dienstag wurden in Hongkong die ersten Spot-Bitcoin- und Ether-Exchange-Traded Funds (ETFs) in Asien vorgestellt, herausgegeben von China Asset Management, Bosera Asset Management und Harvest Global Investments. Diese bahnbrechende Entwicklung markiert ...

