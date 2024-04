Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Kerninflation im Euroraum setzt ihren Abwärtstrend in Richtung des 2%-Ziels der Europäischen Zentralbank fort, wenn auch etwas langsamer als von Ökonomen erwartet, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury.Die Anleger hätten auf die positive Überraschung bei der Kerninflation im April mit einem leichten Anstieg des Euro gegenüber anderen Währungen reagiert. Die EZB habe den Märkten jedoch deutlich gemacht, dass sie beabsichtige, im Juni mit der Senkung der Zinssätze zu beginnen, und die Experten würden es für unwahrscheinlich halten, dass die heutigen Daten ausreichen würden, um die Pläne des EZB-Rates zu durchkreuzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...