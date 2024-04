2024 1.0.1 bietet erweiterte Funktionen zur Optimierung und Vereinfachung komplexer Daten beim Import

Spatial Corp, der führende Anbieter von Softwareentwicklungs-Toolkits für Design-, Fertigungs- und Konstruktionslösungen und Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, gibt die Produktionsfreigabe von 2024 1.0.1. bekannt.

Data Prep ist offiziell veröffentlicht

Neue Horizonte beim Datenimport eröffnen

Nach der Einführung der Alphaversion wird Data Prep, das neueste Zusatzprodukt von Spatial für 3D InterOp, offiziell für alle Kunden freigegeben. Zu den unterstützten Strategien gehören das Herausfiltern kleiner Körper aus einem Modell, das Entfernen kleiner Löcher und Verrundungen und das Erzeugen einer Baugruppenstruktur aus einem Teil mit doppelten Körpern.

In den letzten drei Monaten hat das Kundeninteresse bestätigt, dass der Markt Bedarf an Tools zur Vereinfachung und Optimierung des Datenimports hat. Spatial plant, weiter in Data Prep Strategien zu investieren. Zu den Funktionen, die in Kürze veröffentlicht werden, gehören:

Funktionen zur Reduzierung der zu verwaltenden Daten unter Beibehaltung relevanter Merkmale zur Verkürzung der Modellvorbereitungszeiten für Multiphysik- und Prozesssimulations-Workflows.

Die Möglichkeit, Polyliniendaten während der Wiederherstellung der Datei in kontinuierliche Kurven umzuwandeln um den Speicherverbrauch zu verringern und einen erfolgreichen Import zu ermöglichen.

Option zur Vermeidung von Modellschrumpfung aufgrund von Data Prep-Strategien wie Feature-Entfernung um die Genauigkeit von Kollisionserkennungsanalysen zu gewährleisten.

Benutzer, die an der Festlegung zukünftiger Strategien für Data Prep interessiert sind, sollten sich an ihren Kundenbetreuer wenden.

3D InterOp erweitert die Unterstützung für BIM und Fertigung

Neue Unterstützung für Navisworks und das Schreiben von DXF/DWG-Zeichnungsblättern

Mit der neuesten Version können BIM-Kunden Navisworks-Dateien lesen und Zeichenblätter im DXF/DWG-Format schreiben. Außerdem bietet 3D InterOp erweiterte Unterstützung für die Linux-Plattform in Parasolid-basiertem 3D InterOp.

Punkt- und Tabellenmuster aus Creo-Dateien

Die Fertigung stützt sich auf Lochmuster-Metadaten für automatisierte Bearbeitungsprozesse wie Bohren, Fräsen, Schneiden oder Stanzen. Die neueste Version von 3D InterOp unterstützt Punkt- und Tabellen-Lochmuster in Creo Reader.

Ermöglichung der Unterstützung weiterer Formate durch externe Partner

Extensible 3D InterOp ermöglicht es Partnern, Lese- und Schreibprogramme für nicht unterstützte Dateiformate zu erstellen. Diese externen Implementierungen lassen sich in bestehende Formate integrieren, um BREP- und Visualisierungsdaten nahtlos auszutauschen. Kunden, die benutzerdefinierte Leser und Schreiber entwickeln möchten, können sich an ihren Kundenbetreuer wenden.

Optimierung der Packungsgröße

Für Kunden, die nicht alle gebündelten Formate unterstützen müssen, bietet 3D InterOp auf der Basis von ACIS eine Anleitung zur Konfiguration eines minimalen Bibliothekssatzes für gängige CAD- und Austauschformate. Dies minimiert die mit der Anwendung mitgelieferten Bibliotheken und spart dem Endbenutzer Speicherplatz. Zum Beispiel reduziert die ausschließliche Unterstützung von IGES- und STEP-Formaten die Größe der installierten Bibliothek um 70 %.

3D ACIS Modeler verbessert die polyedrische Modellierung

Polyedrische Blattverdickung

Additive Fertigungs- oder EDA-Workflows beginnen oft mit einer 2D-Darstellung eines zu bearbeitenden dünnen Teils. Beim Drucken oder Simulieren des Teils ist es hilfreich, ein realistisches 3D-Modell zu erstellen, das das Objekt in seiner tatsächlichen Dicke darstellt. Diese Version liefert eine API, um einen verdickten Körper aus polyedrischen Blättern zu erzeugen.

Neue polyedrische boolesche Operationen

ACIS bietet jetzt Funktionen zur Berechnung des Schnittgraphen zwischen zwei polyedrischen Körpern. Es ermöglicht auch die Kombination unzusammenhängender polyedrischer Körper zu einem einzigen Körper, was die Effizienz nachfolgender Operationen erhöht.

CGM bietet mehr Werkzeuge zur Fertigungsautomatisierung und -simulation

Verbesserungen bei der Erkennung und Entfernung von Merkmalen

Benutzer können jetzt einen Branchenkontext angeben, um das Verhalten der Merkmalserkennung anzupassen. Durch die Festlegung des Branchenkontextes wird die Merkmalserkennung so zugeschnitten, dass sie intuitive Ergebnisse für so unterschiedliche Anwendungen wie Rohbau, Mikromechanik und Bauwesen liefert. Diese Version bietet auch die Möglichkeit, Fasen zu entfernen.

Verbesserte polyedrische Modellierung für die additive Fertigung

Diese Version bietet verschiedene Robustheits- und Leistungsverbesserungen, die auf polyedrische Heilung und Offset abzielen. Für beide Arten von Operationen gibt es jetzt Optionen, um die Leistung für bestimmte Konfigurationen zu optimieren.

Neuer Operator für mediale Achsenextraktion

Simulationsingenieure benötigen Werkzeuge zur Vereinfachung der Geometrie von Teilen, um die Berechnungszeit für die Analyse zu verkürzen. Diese Version enthält die Beta-Version des Neutralfaser-Operators, der radialsymmetrische 3D-Körper auf eine eindimensionale Linie reduziert.

CSM/CVM: Verbesserungen der Kartesischen Kern-Workflows

CVM erzeugt kartesische Elemente für die Innenvernetzung, was zu genauen dreieckigen Oberflächennetzen und überwiegend hexaedrischen Volumennetzen führt. Benutzer können nun die Größe dieser Elemente steuern, die zuvor automatisch auf der Grundlage der Größe der Oberflächennetzelemente bestimmt wurde.

