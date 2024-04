Die Partnerschaft zwischen USound und Minami wird einer größeren Anzahl von Herstellern die Möglichkeit eröffnen, die patentierte MEMS-Lautsprechertechnologie von USound in eine breite Palette von Audioprodukten zu integrieren. Durch seine Expertise im Akustikbereich wird Minami weltweit tätige Firmen dabei unterstützten, ihre Produkte mit fortschrittlichen MEMS-Lösungen aufzuwerten.

USound, der weltweit führende Anbieter von MEMS-Lautsprechern (mikro-elektromechanische Systeme), gab heute seine Partnerschaft mit Minami Acoustics Limited bekannt, dem namhaften Original Design Manufacturer (ODM), der sich auf Akustiktechnologie spezialisiert hat. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen die Integration der patentierten MEMS-Technologie von USound durch führende Marken weiter erleichtern

USound MEMS speaker (Photo: Business Wire)

Minami ist ein führender Hersteller von Audioprodukten mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Akustikbranche. Die weltweit tätige Firma Minami stellt eine Vielzahl elektronischer Produkte her, u.a. individuelle Ohr- und Kopfhörer für einige der führenden Marken der Welt. Durch sein umfangreiches Netzwerk und seine Kompetenz im Lieferketten-Management wird Minami globale Marken unterstützen, die MEMS-Mikrolautsprecher in ihre fortschrittlichen Audioprodukte integrieren wollen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt widmet sich USound der Aufgabe, fortschrittliche MEMS-Lautsprecher zu erfinden, zu entwickeln und herzustellen. Dabei handelt es sich um siliziumbasierte Signalwandler, die elektrische Signale in akustische Energie umsetzen. Dank ihrer überragenden Design-Eigenschaften können MEMS-Lautsprecher von USound nahtlos in jedes beliebige Audiogerät integriert werden und so für eine sehr große Audiobandbreite mit einer überragenden Nutzererfahrung sorgen.

Bis Mai 2024 hatte USound bereits die Entwicklung mehrerer MEMS-gestützter Audioprodukte durch führende Marken bekannt gegeben, u.a. durch Luxshare-ICT, Soranik und Nordic Neuro Lab. Durch die Nutzung von Silizium-Aktoren zur Klangerzeugung hebt USound nicht nur das Produktangebot von Audioherstellern auf ein neues Niveau, sondern schafft auch ein verbessertes Klangerlebnis für die Kunden. Als Partner von USound wird Minami Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, hochauflösende Audioprodukte zu entwickeln, wie z.B. True Wireless Stereo (TWS), Open Wearable Stereo (OWS), Kopfhörer und direkt verkäufliche Hörgeräte (OTC). Die Integration von MEMS-Mikrolautsprechern ermöglicht es führenden Marken, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und die fortschrittlichsten Produkte zu entwickeln, die ein überragendes Klangerlebnis bieten.

"Wir freuen uns darauf, bei der Entwicklung und Herstellung von Audioprodukten mit höherer Auflösung eng mit unserem zukünftigen Partner Minami zusammenarbeiten zu können," erklärt Andrea Rusconi-Clerici, Chief Technology Officer bei USound. "Wir sind uns des Wertes strategischer Partnerschaften bewusst und sind begeistert, die MEMS-Lautsprechertechnologie mit der Expertise von Minami kombinieren und gemeinsam innovative Audiolösungen und Produkte für ihre Top-Marken-Kunden anbieten zu können."

"Wir freuen uns sehr, im Rahmen dieses spannenden Projekts unsere Kräfte mit denen von USound bündeln zu können, bei dem Innovation auf überragende Audioqualität trifft", ergänzt Terry Zhang, Chief Executive Officer bei Minami. "Unsere umfangreiche Erfahrung im Bereich der Unterhaltungselektronik, insbesondere in der Akustikbranche, fügt sich nahtlos in die bahnbrechende Technologie von USound ein. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, das Verbraucherangebot von Top-Marken zu erweitern. Es ist spannend zu sehen, welche neuen Möglichkeiten für hochauflösende Audioprodukte wir in der Zukunft erschließen können. Wir sind zuversichtlich, dass dies einen positiven Einfluss auf die Branche ausüben wird."

Über USound

USound ist ein schnell wachsender Anbieter von MEMS-Lautsprechern, der es seinen Kunden ermöglicht, neue, revolutionäre Audioprodukte auf den Markt zu bringen. Das einmalige Verkaufsargument von USound basiert auf der radikalen Miniaturisierung, Senkung des Stromverbrauchs und Steigerung der Produktionseffizienz. Die Audio-Produkte von USound sind durch mehr als 370 Patente geschützt. Erfahren Sie mehr darüber unter www.usound.com

Über Minami

Minami wurde 1995 gegründet, blickt auf einen reichen Erfahrungsschatz in der Akustiktechnologie-Branche zurück und verfügt über ein kompetentes Lieferketten-Management. Die verschiedenen Produktlinien umfassen Mikrofone, Lautsprecherboxen und kabelgebundene/kabellose Kopfhörer, die auf Verbraucher-, Profi- und kommerzielle Anwendungen zugeschnitten sind. Außerdem wird Minami (Wertpapiercode: 301383) seit dem 9. Juni 2023 auf der ChiNext gelistet. In der Zukunft möchte Minami die Kluft zwischen Mensch und Technologie überbrücken, für eine Zukunft, in der die ständige Verbesserung der Technologie jeden Aspekt des täglichen Lebens verbessert, von der Unterhaltung bis hin zum Gesundheitswesen. Besuchen Sie www.minamiacoustics.com

