Lexington, Massachusetts (ots/PRNewswire) -ECOPRO BM aus Korea und CAMX Power LLC (CAMX) aus Massachusetts geben bekannt, dass ECOPRO BM eine nicht-exklusive Lizenz für geistiges Eigentum im Rahmen der GEMX® Plattform von CAMX für aktive Kathodenmaterialien auf Nickelbasis mit hohem Energiegehalt, hoher Leistung und niedrigem Kobaltgehalt zur Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien, insbesondere für Elektrofahrzeuge, erhalten hat.Die Plattform GEMX® basiert auf grundlegenden Erfindungen von CAMX, für die weltweit mehr als 30 Patente erteilt wurden, darunter in den USA, der EU, Korea, Japan und China. Die Erfindungen von GEMX platzieren Kobalt, Aluminium usw. durch molekulares Engineering an den kritischen Stellen der Kathodenpartikel, was zu einem geringeren Kobaltverbrauch, jedoch zu größerer Stabilität, höherer Leistung und niedrigeren Kosten für alle Klassen von Kathodenmaterialien auf Nickelbasis einschließlich Hochmangan führt. Die davon abgeleiteten Produkte sind unter den Markennamen gNMC®, gNMCA®, gNCA® und gLNO® bekannt."Kathodenmaterialien sind die Schlüsselkomponenten von Lithium-Ionen-Batterien und deren teuerste Komponente. Nur eine Handvoll Unternehmen auf der ganzen Welt kann dieses wichtige Material liefern, und ECOPRO BM ist eines davon. CAMX ist stolz darauf, dass ECOPRO BM die GEMX-Plattform in sein Portfolio an Batterietechnologien aufgenommen hat", sagte Dr. Kenan Sahin, Gründer und Vorstandsvorsitzender von CAMX."Mit dem Beitritt von ECOPRO BM zu Umicore, L&F, LGES, EV Metals und Samsung SDI als Lizenznehmer von GEMX rückt diese Multiprodukt-Kathodenplattform noch stärker in den Mittelpunkt der Kathoden. Anstatt selbst zu versuchen, zu produzieren, kann CAMX durch Lizenzvereinbarungen wie diese seine Erfindungen schnell und auf breiterer Basis zum Nutzen der Gesellschaft auf den Markt bringen", so Sahin weiter.Informationen zu ECOPRO BMECOPRO BM Co., LTD (KRX: 247540) ist ein Unternehmen von Weltrang, das auf dem Markt für aktive Hochleistungskathodenmaterialien (Cathode Active Material, CAM) im In- und Ausland führend ist, da es in Korea zum ersten Mal hochnickelhaltige CAMs entwickelt und in Serie produziert hat. Seine Hauptprodukte sind hochnickelhaltige NCA und NCM mit einem Nickelgehalt von mehr als 80 %, und es ist das einzige Unternehmen in Korea, das die beiden oben genannten Arten von CAM gleichzeitig herstellt.In den letzten Jahren hat ECOPRO BM sein Produktportfolio um mittel- bis niedrigpreisige CAM wie Hochspannungsmittelnickel, Co-freies NM, OLO, LFP und SIB erweitert, um den vielfältigen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen proaktive Managementmaßnahmen ergriffen, um dem Markt zuvorzukommen, indem es die Produktionskapazitäten im In- und Ausland ausbaute und die Investitionskosten pro Einheit senkte.Neben CAM hat ECOPRO BM aktiv an der Entwicklung von aktiven Anodenmaterialien auf Siliziumbasis und Festelektrolyten als weitere wichtige Komponenten von Batterien gearbeitet, mit dem Ziel der Massenproduktion.ECOPRO BM ist bestrebt, seinen Kunden durch kontinuierliche technologische Innovation und Erweiterung der Produktionskapazitäten Batteriematerialien von höchster Qualität zu liefern, um mit dem sich verändernden Marktumfeld Schritt zu halten.Weitere Informationen finden Sie unter www.ecoprobm.com.Informationen zu CAMX PowerCAMX Power LLC mit Hauptsitz in der Nähe von Boston, Massachusetts, ist eines der größten unabhängigen Unternehmen für Lithium-Ionen-Batteriematerialien und -design in den USA.CAMX betreibt eine Anlage zur Synthese von Lithium-Ionen-Batterie-Materialien für Entwicklungszwecke in Verbindung mit einer Pilotanlage für die Kathodenproduktion zur Demonstration der Skalierbarkeit sowie Anlagen zur Herstellung fortschrittlicher Zellen für Entwicklungszwecke.Dann lizenzieren wir sie mit einem tiefgreifenden Technologietransfer an große Produktionspartner, damit diese diese Technologien erweitern, herstellen und verkaufen können und so eine größere und schnellere Wirkung zum Wohle der Gesellschaft und der Umwelt erzielen.Das Flaggschiff des Unternehmens ist die GEMX-Kathodenplattform (GEMX-CP), die alle nickelbasierten Kathoden verbessert und damit die emobility- und eportability-Energiespeicherangebote der großen Zell- und Materialhersteller deutlich verbessert. Im Jahr 2020 wurde GEMX von Samsung SDI lizenziert und wird nun in großem Umfang eingesetzt. Im Jahr 2022 lizenzierte LG Energy Solution (LGES), die fast ein Viertel des weltweiten Zellmarktes beherrscht, GEMX. Im Jahr 2023 erwarben das koreanische Unternehmen L&F, ein bedeutender internationaler Hersteller und Hauptlieferant von LGES, Tesla und anderen, sowie Umicore, der Marktführer und Joint-Venture-Partner von PowerCo von VW, Lizenzen für das aktualisierte GEMX-Patentportfolio. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.camxpower.com
ECOPRO BM Co, Ltd. sjkim0204@ecopro.co.kr +82 43 240 7700
CAMX Power Terry Lundstrom Terry@camxpower.com +1 978 484 5000