Edgio, global führend in Technologie für Media-Streaming, ist von Tabletop Tactics für das Management von End-to-End-Video Workflows, Bereitstellung von Content und die Berichtsanalyse ausgewählt worden. Dies alles erfolgt in einer einzigen, integrierten Lösung.

Tabletop Tactics, ein im UK ansässiger YouTube- und Online-Kanal für Subscription Video On-Demand (SVOD), ist auf die Produktion von Premium Shows über die weltweit populärsten Tabletop Games spezialisiert, wie zum Beispiel Warhammer 40,000, Age of Sigmar und Dungeons Dragons. Deren mehr als 200.000 Zuschauer kommen aus der ganzen Welt, darunter zahlende Abo-Kunden aus dem UK, den USA, Europa und Australien. Diese haben exklusiv Zugang zu einer umfangreichen On-Demand-Mediathek mit Inhalten wie Battle Reports, Cast of Players, Faction Focus und mehr.

Tabletop Tactics war enttäuscht aufgrund von Problemen mit dem vorherigen Partner. Sie begaben sich deshalb auf die Suche nach einem Neuen, der ihre Operationen über innovative Streaming-Lösungen weltweit betreiben kann. Beraten von Consultants ihrer Technologiepartner, suchten sie nach einem Dienstleister mit internationaler Reichweite und allerbesten Streaming-Funktionen.

Anfangs fiel Edgio wegen der globalen Präsenz und dem leistungsstarken Content Delivery-Netzwerk auf. Noch beeindruckender war die umfassende Lösung, die Tabletop Tactics nach eingehenden Konsultationen präsentiert wurde. Diese beinhaltete nicht nur die Bereitstellung, sondern auch die vielseitige Streaming-Media-Plattform von Edgio, Uplynk. Durch eine einzige Glasscheibe kann Tabletop Tactics über Uplynk qualitativ hochwertigen Content in großem Umfang einspeisen, kodieren, sichern und bereitstellen.

Lawrence Baker, Gründer und Direktor von Tabletop Tactics, gab seiner Begeisterung über die Zusammenarbeit Ausdruck: "Anfangs sprachen wir nur über eine einfache Lösung. Dann führte uns Edgio in einem Beratungsgespräch unseren gesamten Geschäftsbedarf mit allen Herausforderungen vor Augen. Es war offensichtlich, wie sehr das Team sich für den Kunden engagiert. Nach einer Demo der Plattform Uplynk waren wir alle tiefbeeindruckt."

Er fügte hinzu: "Wir müssen oft schnell auf das Erscheinen neuer Spiele reagieren. Deshalb ist unser Film- und Produktionsplan oft sehr eng. Dank des vereinfachten Workflows können wir nun Videos Minuten nach dem Upload über den Slicer bereitstellen. Darüber hinaus hat das robuste Dashboard, das genaue Analysen der Sessions anzeigt, unseren Content revolutioniert. Wir wissen nun mehr über das Verhalten der Nutzer und können unsere Strategien dementsprechend anpassen."

Emma Whitmore, Group Vice President, EMEA sagt: "Wir freuen uns, Tabletop Tactics eine kostengünstige, umfassende Lösung bieten zu können, mit der sie über alle notwendigen Tools verfügen, Video Content effizient zu managen und ihre Zuschauer zu fesseln. Ihre Wachstumsgeschichte ist sehr beeindruckend, und wir können ihnen dabei helfen, ihre Live Events auszuweiten und neue Umsatzquellen durch Uplynk's integrierte Monetarisierungsfunktionen zu erschließen."

Über Edgio

Edgio (NASDAQ: EGIO) hilft Unternehmen, Online-Erlebnisse und -Inhalte schneller, sicherer und mit mehr Kontrolle bereitzustellen. Sein entwicklerfreundliches, global skaliertes Edge-Netzwerk bietet in Kombination mit vollständig integrierten Anwendungs- und Medienlösungen eine einzige Plattform für die Bereitstellung von leistungsstarken, sicheren Webangeboten und Streaming-Inhalten. Durch diese vollständig integrierte Plattform und End-to-End-Edge-Services können Unternehmen Inhalte schneller und sicherer bereitstellen und so den Gesamtumsatz und den Geschäftswert steigern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie edg.io und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über Edgio Uplynk

Edgio's Uplynk ist weltweit führend im Bereich Technologie für Streamingdienste. Angeboten werden komplette, in der Cloud verwaltete Videolösungen für TV und OTT, einschließlich CDN-Bereitstellung sowohl für Live- als auch On-Demand-Content. Uplynk vereinfacht Streaming, denn alle benötigten Dienste werden in einer Plattform gebündelt. So entfällt das Zusammenfassen mehrerer Videoprodukte. Innerhalb von einem einzigen Workflow werden Live- und Video-On-Demand (VOD), Live Events und FAST-Kanäle unterstützt. Global können so Millionen von Zuschauern gleichzeitig erreicht werden.

Über Tabletop Tactics

Tabletop Tactics überträgt Video Entertainment an eine globale Zuschauerschaft. Es werden die bekanntesten Tabletop Games wie Warhammer 40,000 und Dungeons Dragons dargestellt. Der Produktionsplan ist eng getaktet, und die aktuellsten Einführungen in der Welt des Tabletop Gaming werden vorgestellt. On-Demand-Abonnenten profitieren zwei Mal wöchentlich von einem umfassenden Battle-Bericht, einer D&D Show Cast of Players, den neuesten Kommentierungen sowie sehr persönlichen Podcasts über das Team und die Gäste. Über die Website, die App und YouTube steht darüber hinaus eine globale Gaming League zur Verfügung, über die Spieler von daheim oder vom örtlichen Club aus ihren Punktestand melden können. Für dieses Jahr sind in diesem Umfeld auch Wettkämpfe geplant, ebenso wie die Entwicklung eines eigenen Tabletop Game.

