Jährliche hochaufgelöste 10-Meter-Landkarten 2017-2023 verfügbar im ArcGIS Living Atlas of the World von Esri

Esri, der weltweit führende Lagedaten-Anbieter, hat in Zusammenarbeit mit Impact Observatory eine aktualisierte globale Landnutzungs-/Landüberdeckungskarte der Welt veröffentlicht, die auf den neuesten 10-Meter-Sentinel-2-Satellitendaten basiert. In der Aktualisierung enthält die Zeitreihe Sentinel-2 10m-Landnutzung/Landüberdeckung neue Daten aus dem Jahr 2023. Die Reihe umfasst damit eine globale Abdeckung von 2017-2023.

Organisationen auf der ganzen Welt nutzen aktualisierte Landüberdeckungskarten als Grundlage für ihre politischen und Landbewirtschaftungsentscheidungen im Zusammenhang mit Themen wie der nachhaltigen Entwicklung. Die Aktualisierung erscheint seit 2017 jährlich. Die Änderungen in der Landkarte von Jahr zu Jahr können Schlüsselindikatoren darstellen, die Analysten und Entscheidungsträgern dabei helfen, die Auswirkungen von Bodenprozessen und menschlichen Aktivitäten auf die Umwelt besser zu verstehen. Dies kann wiederum zu fundierteren, nachhaltigen Richtlinien für die Landbewirtschaftung führen.

"Die Nutzer haben heute und in Zukunft die Möglichkeit, einen Jahresvergleich der globalen Landüberdeckung anzustellen", sagte Sean Breyer, Esri-Programmleiter für ArcGIS Living Atlas of the World. "Organisationen wie die nationalen Ressourcenbehörden benötigen diese Daten häufig, um Prioritäten für die Raumplanung zu definieren und Haushaltszuweisungen festzulegen. Mit den jährlichen Sentinel-2-Aktualisierungen können Regierungen, Unternehmen und Wissenschaftler nun zuverlässigere Datenvergleiche anstellen."

Voriges Jahr veröffentlichte Esri den Sentinel-2 Land Cover Explorer, eine dynamische, sofort einsatzbereite Online-Anwendung, die es Akteuren überall auf der Welt ermöglicht, auf diesen hochauflösenden globalen Landüberdeckungskarten Veränderungen zu beobachten. Abgesehen von dem Update der Inhalte für das Jahr 2023 wurden am Kartenfeld Sentinel 2 Land Cover Explorer weitere Änderungen vorgenommen:

Nutzer können auf die Schaltfläche "1:1" klicken, um auf volle Auflösung der Karte an einer bestimmten Stelle zu zoomen.

Nutzer können auf die Schaltfläche "Kamera" klicken, um spontan hochauflösende Bildschirmabzüge zu erstellen.

Eine Link-Schaltfläche ermöglicht es Nutzern, durch Klicken einen Link in den aktuellen Status der App zu kopieren, um das, was sie gerade sehen, problemlos zu teilen.

Im Animationsmodus können Nutzer MP4-Videos mit unterschiedlichen Bildseitenverhältnissen und Auflösungen herunterladen, je nachdem, wo und wie sie die Animationen teilen wollen.

Esri entwickelte seine Zeitreihe Sentinel-2 10-Meter-Landnutzung/Landüberdeckung mit Sentinel-2-Bildern der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), die auf dem Microsoft Planetary Computer gehostet sind und mit Workflows für maschinelles Lernen versehen wurden, die vom Esri Silver Partner Impact Observatory entwickelt wurden.

Die globale Zeitreihe Landnutzung/Landüberdeckung steht online mehr als 10 Millionen Nutzern der Software Geographic Information System (GIS) über den ArcGIS Living Atlas of the World von Esri, die wichtigste Sammlung geografischer Daten und Dienste, einschließlich Landkarten und Apps, zur Verfügung. Sie kann auch auf dem Sentinel-2 Land Cover Explorer angesehen werden.

Um jetzt online die aktualisierten Landüberdeckungskarten von Esri anzusehen, besuchen Sie bitte livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer.

