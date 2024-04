Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung gab heute die Verfügbarkeit der neuen generativen KI-gestützten Dokumentenzusammenfassung in Laserfiche Cloud bekannt. Die Veröffentlichung stellt einen Meilenstein in der Vision von Laserfiche dar, den Arbeitsplatz zu transformieren und den Menschen die Möglichkeit zu geben, den Wert der Inhalte ihres Unternehmens zu erschließen, die Kontrolle über Prozesse zu gewinnen und KI in großem Umfang einzusetzen.

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, wachsende Datenmengen abteilungs-, standort- und standortübergreifend zu verwalten, was es schwierig macht, den in diesen Datenbeständen verborgenen Wert zu finden. Laserfiche AI Document Summarization erreicht dies, indem es aussagekräftigere Einblicke in den Inhalt ermöglicht, indem es Benutzern die Möglichkeit gibt, kurze Zusammenfassungen von Repository-Einträgen zu erstellen und zu teilen:

Gesteigerte Produktivität , indem Sie den Zeitaufwand für das Auffinden und Konsumieren von Geschäftsinhalten reduzieren

, indem Sie den Zeitaufwand für das Auffinden und Konsumieren von Geschäftsinhalten reduzieren Verbesserte Kommunikation , indem Sie Teammitgliedern prägnante Meeting- oder Projektnotizen zur Verfügung stellen

, indem Sie Teammitgliedern prägnante Meeting- oder Projektnotizen zur Verfügung stellen Fundiertere Entscheidungsfindung , indem Sie Führungskräften ein klares Verständnis von komplexen Berichten, Analysen oder Untersuchungen vermitteln

, indem Sie Führungskräften ein klares Verständnis von komplexen Berichten, Analysen oder Untersuchungen vermitteln Beschleunigte Prozesse, indem Sie es den Benutzern erleichtern, relevante Informationen zu finden und zu nutzen

"Unternehmen verfügen über riesige Mengen digitaler Daten, die wertvolle Geschäftsinformationen enthalten, die oft ungenutzt bleiben, weil das Auffinden und die Nutzung von Informationen umständlich ist", sagt Michael Allen, CTO bei Laserfiche. "Laserfiche AI gibt Anwendern Werkzeuge an die Hand, mit denen sie den Wert der Inhalte ihres Unternehmens erschließen und die Vorteile der generativen KI in großem Umfang nutzen können. Der Einsatz der Dokumentenzusammenfassung im Rahmen von Laserfiche-Repositories, die bereits so viele automatisierte Prozesse steuern, wird zu erheblichen Zeit- und Kosteneinsparungen führen und die Produktivität noch weiter steigern."

Der Zugriff auf die Dokumentenzusammenfassung erfolgt über das Laserfiche Repository und bietet den Benutzern die Möglichkeit, generative KI im Rahmen des Informationsmanagements ihres Unternehmens zu nutzen. Diese neue Funktion ermöglicht es Unternehmen, die Informationsverarbeitung zu rationalisieren, ohne dabei die immer wichtigeren und sich ständig weiterentwickelnden Datenschutz- und Sicherheitsstandards aus den Augen zu verlieren.

Laserfiche bringt auch weiterhin die neuesten produktivitätssteigernden Technologien in die Laserfiche-Produktsuite ein und plant für die nahe Zukunft die Einführung weiterer KI-gestützter Funktionen und Innovationen, darunter:

Dokumenten- und Stimmungsanalyse

Erweiterungen der Suche

Fortschritte bei der Erstellung von Prozessautomatisierungen und der Konfiguration von Lösungen

Um mehr über Laserfiche AI zu erfahren, besuchen Sie laserfiche.com/products/ai.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Unternehmensprozessen. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

