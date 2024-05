FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3640 (3550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1250 (1210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 750 (740) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS VIDENDUM PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 195 (191) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 195 (191) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 170 (140) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HSBC PRICE TARGET TO 830 (800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 130 (145) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES AJ BELL TO 'BUY' (SELL) - PRICE TARGET 375 (285) PENCE - UBS RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 740 (680) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden In diesem kostenfreien PDF-Report zeigt Experte Carsten Stork interessante Hintergründe zu den beiden Rohstoffen inkl. . Zudem gibt er Ihnen konkrete Produkte zum Nachhandeln an die Hand, inkl. WKNs. Hier klicken