Innovaderm, das führende Auftragsforschungsinstitut (CRO) für medizinische Dermatologie und Ästhetik, teilte heute mit, dass es zum vierten Mal in Folge von Clinical Leader für die CRO Leadership Awards ausgewählt und in den Hauptkategorien Expertise, Fähigkeiten, Qualität und Zuverlässigkeit ausgezeichnet wurde.

Clinical Leaders CRO Leadership Awards, die eine Zusammenarbeit mit ISR Reports einbeziehen, bieten den Lesern ein präzises und zuverlässiges Kundenfeedback, um sie bei der Auswahl eines renommierten CRO-Partners zu unterstützen. In diesem Jahr wurden mehr als 40 CROs anhand von etwa 20 Leistungskriterien für ihre Arbeit in den letzten 18 Monaten bewertet.

Innovaderm wurde in den Kategorien Fähigkeiten, Qualität und Zuverlässigkeit zum Top Performer der "Small Pharma" sowie zum Champion in der Gesamtwertung und in der Expertise-Kategorie der "Small Pharma" ernannt.

"Wir sind stolz darauf, zum vierten Mal in Folge bei den CRO Leadership Awards gewürdigt zu werden", so Cedric Burg, COO bei Innovaderm. "Diese Auszeichnung zeigt unsere unermüdlichen Anstrengungen für Spitzenleistungen in der klinischen Forschung auf den Gebieten Dermatologie und Ästhetik. Das Engagement unseres Teams, erstklassige Dienstleistungen zu erbringen und hochwertige Ergebnisse zu liefern, hat entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen. Wir bleiben unserem Ziel verpflichtet, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, und werden auch künftig mit vollem Einsatz nach Spitzenleistungen streben."

Mit einer Erfolgsbilanz von fast 25 Jahren und fundierter Expertise in der medizinischen Dermatologie und Ästhetik ist Innovaderm führend in der klinischen dermatologischen Forschung. Der umfangreiche Ansatz des Auftragsforschungsinstituts beinhaltet Full-Service-Fähigkeiten und eigenständige biometrische und regulatorische Dienstleistungen für klinische Studien aller Phasen. Innovaderm leistet überragende Arbeit bei der Durchführung von Studien der Früh- und Spätphase sowie bei translationalen Studien. Die operativen Teams, die in Europa und Nordamerika aufgebaut wurden, streben die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten an. Dieser Einsatz für Exzellenz unterstreicht jeden Aspekt der Mission von Innovaderm.

Innovaderm Research Inc. ist die führende Full-Service-CRO im Bereich der Dermatologie. Gegründet wurde Innovaderm im Jahr 2000 und ist dank seiner tief reichenden Expertise und Erfahrung in der Lage, alle Aspekte der klinischen Forschung zu operationalisieren und in Studien der Früh- bis Spätphase hervorragende Ergebnisse zu liefern. Innovaderm widmet sich dem Ziel, innovative Forschungsinitiativen voranzutreiben, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern.

