NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Ein möglicher Kauf von Banco Sabadell habe sein Für und Wider, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könnte sich BBVA damit etwas breiter aufstellen und nicht mehr so stark auf Mexiko und andere Schwellenländer fokussiert sein. Sabadell werde aber dann wohl die zu ihr zählende britische Bank TSB verkaufen. Der Aktienkurs von Sabadell sei zurzeit auch sechsmal höher als 2020, als ein Deal zwischen BBVA und Sabadell gescheitert sei./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 19:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0113211835

