© Foto: Christian Charisius/dpa - dpa-Bildfunk



Kupfer steigt seit Jahrzehnten auch aufgrund vieler neuer Technologietrends kontinuierlich. Wir haben für Sie entsprechende Aktien, ETCs und Fonds selektiert.Nachdem der Kupferpreis ab Februar 2022 korrigierte, ist er in jüngster Vergangenheit wieder stärker angezogen. Allein in den letzten zwölf Monaten waren es in US-Dollar gerechnet etwa 22,52 Prozent (29.04.2024). Derzeit scheint ein neues Allzeithoch in greifbarer Nähe. Steht Kupfer vor einem neuen Allzeithoch? Bestellen Sie hier den neuesten Kupferreport kostenlos. Welche Faktoren den Kupferpreis treiben Kupfer ist nicht nur aktuell, sondern bereits seit Jahrzehnten ein sehr gefragtes Metall. Lag sein Preis 1959 bei nur 0,29 …