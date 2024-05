Ein ideales Reiseziel, wo moderne Eleganz und arabischer Charme in perfekter Harmonie aufeinander treffen.

Das Palace Dubai Creek Harbour Hotel der Emaar Hospitality Group hat offiziell seine Pforten im Zentrum von Dubai geöffnet und bietet eine Mischung aus moderner Eleganz und arabischem Charme. Mit seiner erstklassigen Lage am Ufer des Dubai Creek bietet das Hotel einen herrlichen, uneingeschränkten Blick auf das Wasser und einen erfrischenden Blick auf die Skyline von Dubai. Zur Feier der Eröffnung gibt es vom 1. Mai bis zum 31. Mai 2024 Sonderangebote, darunter einen Rabatt von 30 auf die besten verfügbaren Preise und ein kostenloses Frühstück.

Palace Dubai Creek Harbour Hotel Officially Opens Its Doors in the Heart of Dubai (Photo: AETOSWire)

Eingebettet in den Dubai Creek Harbour, einem avantgardistischen Hafenviertel, bietet das Palace Dubai Creek Harbour seinen Gästen Zugang zu weitläufigen Parks, kulturellen Räumen und fußgängerfreundlichen Straßen, die den Höhepunkt der modernen Stadtplanung darstellen. Das Hotel liegt nur 15 Autominuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu berühmten Sehenswürdigkeiten wie der Dubai Mall, dem Burj Khalifa und den Attraktionen der Innenstadt. Durch die Anbindung an eine große Brücke verbindet es Bequemlichkeit mit Ruhe, ideal für Reisende, die sowohl Erreichbarkeit als auch Ruhe suchen.

Zu den beneidenswerten Annehmlichkeiten des Hotels gehören ein beeindruckender Infinity-Pool auf dem Dach, Wellnessangebote und Gästezimmer mit großzügigen privaten Balkonen. Das Hotel verfügt über 122 Zimmer mit verschiedenen Optionen, darunter auch Suiten, die mit erstklassigen Möbeln und Designdetails ausgestattet sind, die an moderne arabische Raffinesse erinnern. Die Inneneinrichtung des Hotels spiegelt ein opulentes arabeskes Dekor wider, das eine Synergie aus historischen Kunstwerken und moderner Architektur darstellt.

Das Palace Dubai Creek Harbour bietet auch ein verlockendes kulinarisches Erlebnis in der Fai Lounge, die tagsüber am Pool liegt und sich abends in einen schicken Veranstaltungsort verwandelt. Gäste können in bekannten Restaurants wie Ewaan und Al Bayt levantinische und arabische Köstlichkeiten genießen. Diese Restaurants mit ihren prächtigen Innenräumen und Terrassen unter freiem Himmel wollen das ganze Jahr über ein beliebtes Ziel sein.

Das Hotel wurde sowohl für Freizeit- als auch für Geschäftsreisende konzipiert und verfügt über ein voll ausgestattetes 24/7-Fitnesscenter, einen lebhaften Qix Club für Kinder, einen Sitzungssaal und ein Business Center. Das Spa bietet einen ruhigen Zufluchtsort mit regenerierenden Behandlungen für die Gäste.

Das Palace Dubai Creek Harbour bietet ein luxuriöses Erlebnis, das klassische Raffinesse mit modernster Opulenz verbindet und seinen Gästen einen Panoramablick auf die Stadt und den Kanal bietet.

