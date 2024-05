Washington - Die Privatwirtschaft in den USA hat im April mehr Stellen geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 192'000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 183'000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau im März deutlich nach oben revidiert. Es wurden demnach 208'000 neue Stellen geschaffen. Zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...