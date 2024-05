Das Unternehmen ist auf Kurs, bis 2025 Klimaneutralität in seinen Büros und Betriebsstätten zu erreichen, vertieft sich weiter in seine Lieferkette und setzt seine Ziele für 2030 fest

Belkin, eine seit 40 Jahren führende Verbraucherelektronikmarke, gibt in ihrem Impact Report 2023 bekannt, dass sie bis 2030 Klimaneutralität erreichen will. Belkin ist bereits auf dem Weg, bis 2025 in seinen globalen Büros und Betriebsstätten zu 100 Prozent klimaneutral zu werden. Das Unternehmen geht noch weiter und treibt den Fortschritt in seiner Lieferkette und dem Produktlebenszyklus voran.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240430323338/de/

Belkin Everyday Impact (Graphic: Business Wire)

Belkin unternimmt mehrere bedeutende Schritte zur Erreichung der Ziele für 2030, darunter die Verbesserung der Möglichkeiten zur Lebenszyklusanalyse (LCA), um die Emissionen auf Produktniveau genauer zu messen, und die Durchsetzung von Verantwortlichkeit in seiner Lieferkette.

"In einer sich schnell verändernden und vernetzten Welt tragen wir als globales Unternehmen eine große Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen und einen bedeutenden Wandel in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und ethische Unternehmensführung voranzutreiben", sagte Steve Malony, CEO von Belkin. "Bei Belkin sind wir der Meinung, dass Unternehmen eine positive Kraft sein können und sollten. Von unserer Lieferkette bis hin zu unseren Produkten und darüber hinaus sind wir bestrebt, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren, unsere Gemeinschaften zu unterstützen und die höchsten Standards an Integrität und Transparenz aufrechtzuerhalten. Unser Engagement für Wirkung betrifft nicht nur das, was innerhalb unseres Unternehmens geschieht, sondern auch die Auswirkungen, die wir auf die Welt um uns herum haben."

In den letzten 12 Monaten hat Belkin auf seinem Weg zur Klimaneutralität bis 2030 und im Einklang mit seiner Verpflichtung zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung Folgendes erreicht:

Verpackung und E-Abfall (UN-Ziel 12)

Reduzierung von Plastikverpackungen um 63 % 1

64 Tonnen Neukunststoff wurden durch PCR-Materialien (Post-Consumer-Recycling) ersetzt

Finanzierung des verantwortungsvollen Recyclings von 2 : 27.560 Tonnen elektrischer und elektronischer Geräte 10.734 Tonnen an Verpackungen 763 Tonnen an Batterien

:

Klimawandel (UN-Ziel 13)

Reduzierung von Treibhausgasemissionen in seinen Betrieben um 67 3

63 Klimaneutralität bei Scope-2-Emissionen

Belkin ist bestrebt, verantwortungsvollere Wege zur Herstellung von Produkten zu finden, den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren und den Abfall zu minimieren.

Weitere Informationen zum "Everyday Impact" von Belkin finden Sie auf der Website: https://www.belkin.com/company/everyday-impact/

Über Belkin

Belkin, ein auf Accessoires spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien im Jahr 1983 bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

______________________ 1Unsere gesamten Einweg-Plastikverpackungen sind seit 2019 um 63 zurückgegangen. 2Seit 2009 haben wir das Recycling von 27.560 Tonnen an Elektronikschrott, 10.734 Tonnen an Verpackungen und 763 Tonnen an Batterien finanziert. 3Reduzierung der Treibhausgasemissionen um über 67 im Zeitraum von 2009 bis 2023.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240430323338/de/

Contacts:

Jen Wei

VP of Global Communications and Corporate Development

Comms@belkin.com