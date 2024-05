Ehemalige Präsidentin von Worldwide Field Operations bei Sumo Logic schließt sich dem Marktführer Clean Code an, um das Umsatzwachstum und die globale Expansion zu beschleunigen

Sonar gab heute bekannt, dass Lynne Doherty der Organisation als Präsident of Field Operations beitreten wird. In ihrer neuen Rolle wird Lynne dafür verantwortlich sein, den Umsatz zu steigern und sicherzustellen, dass die Kunden von Sonar bei ihren Bemühungen um Clean Code erfolgreich sind. Als führender Anbieter von Clean-Code-Lösungen beschleunigt Sonar die Entwicklung geschäftskritischer Software, reduziert Technische Schulden und erhöht die Qualität und Sicherheit des Codes. Lynne wird die Teams für Nachfragegenerierung, globalen Vertrieb, Lösungsentwicklung, Kundenerfolg und Kundensupport des Unternehmens weltweit leiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240501207116/de/

Lynne Doherty joins Sonar as President of Field Operations to accelerate revenue growth and global expansion. (Photo: Business Wire)

"Lynne verfügt über eine herausragende Erfolgsbilanz bei der Leitung leistungsstarker Go-to-Market-Organisationen und der Erzielung positiver Geschäftsergebnisse. Wir freuen uns, dass sie zu Sonar kommt und glauben, dass sie die ideale Führungskraft ist, um uns in unserer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen", sagte Tariq Shaukat, Co-CEO von Sonar. "Da sie ihre Karriere als Softwareentwicklerin begonnen hat, verfügt sie über ein tiefes Verständnis für die Werte, die Sonar schafft, und kann nachweislich auf eine Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit Kunden zurückblicken, um diese Werte umzusetzen."

Lynne kommt mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung im Vertrieb zu Sonar, zuletzt als Präsidentin des Bereichs Worldwide Field Operations bei Sumo Logic, wo sie sich auf die Weiterentwicklung der GTM-Organisation im Hinblick auf operative Größe und Geschwindigkeit konzentrierte. Dazu gehörte die Erweiterung der Kundenbasis und die Einführung neuer Logos, die Änderung des Segmentierungsmodells und die Einleitung einer Partner-First-Bewegung. Davor hatte sie verschiedene Führungspositionen bei McAfee inne, wo sie jährlich einen Umsatz von über einer Milliarde Dollar erzielte. Während ihrer Zeit bei McAfee leitete sie das Team durch mehrere Phasen der Unternehmensentwicklung und unterstützte den Börsengang von McAfee sowie mehrere Übernahmen.

"Sonar ist für Softwareentwickler und Ingenieurteams ein entscheidendes Tool, das insbesondere für KI-gestützten Code erforderlich ist. Mit seiner Clean-Code-Methodik schließt Sonar eine erhebliche Lücke im Lebenszyklus der Softwareentwicklung und erhöht zugleich die Qualität und die Sicherheit des Codes", sagte Doherty. "Der Beitritt zum Sonar-Team ist mir auch ein persönliches Anliegen, da ich zu meinen Wurzeln als Entwicklerin zurückkehre, wo ich meine Karriere begonnen habe. Ich bin begeistert, dem Sonar-Team beizutreten und freue mich darauf, mit Tariq, Olivier und der ganzen Organisation zusammenzuarbeiten, um Clean Code zu liefern."

Bevor sie zu McAfee kam, hatte Lynne verschiedene Führungspositionen in Vertrieb und Marketing bei Cisco inne, wo sie ein Team von mehr als 2.000 Mitarbeitern leitete und jährlich Umsätze in Milliardenhöhe erzielte. Während ihrer Zeit bei Cisco spielte sie auch eine Schlüsselrolle beim Erfolg der Übernahmen von Duo Security, Umbrella und Cloudlock. Lynne ist unabhängige Direktorin im Vorstand von CloudBees und dem Amerikanischen Roten Kreuz. Sie hat einen B.S. in Mathematik und Informatik von der Temple University.

In den letzten 15 Jahren hat Sonar mehr als eine halbe Billion Codezeilen aller Branchen und Unternehmensgrößen analysiert und so ein tiefes Verständnis dafür gewonnen, wie Code geschrieben und verwaltet wird. Mit diesem Wissen hat Sonar neu definiert, was es bedeutet, Clean Code im heutigen Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu schreiben, und hilft Unternehmen dabei, ihre geschäftskritische Softwareentwicklung zu beschleunigen, stark zunehmende Risiken zu bewältigen und schnelle und zuverlässige Anwendungen zu erstellen.

Sonar stellt derzeit in mehreren Abteilungen Mitarbeiter ein. Mehr darüber, wie Sie dem Sonar-Team beitreten können, erfahren Sie hier.

Über Sonar

Sonar ist ein führender Entwickler von Open-Source-Lösungen, die Entwicklern beim Schreiben von Clean Code helfen. Die Lösungen von Sonar SonarQube, SonarCloud und SonarLint unterstützen über 30 Programmiersprachen, Frameworks und Infrastrukturtechnologien. Mehr als 400.000 Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen auf Sonar, um mehr als eine halbe Billion Zeilen Code zu reinigen. Sonar ist ein wesentliches Element für die Bereitstellung qualitativ besonders hochwertiger und leistungsfähiger Software.

Weitere Informationen über Sonar finden Sie unter: https://www.sonarsource.com/products/all/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240501207116/de/

Contacts:

Medien:

Katie Hyman

Senior PR Manager für Sonar

(707) 291-1469

katie.hyman@sonarsource.com