Wind River global führend bei Software für erfolgskritische intelligente Systeme, hat heute bekannt gegeben, mit Elektrobit bei der Entwicklung von Grundlagensoftware für autonome, elektrische, softwaredefinierte Fahrzeuge zusammenzuarbeiten.

Bei dieser Zusammenarbeit bringt Wind River VxWorks als das in Echtzeit arbeitende Betriebssystem ein und Elektrobit bietet seine EB corbos AdaptiveCore Software der zweiten Generation sowie die EB corbos Studio Tools an und hat das auf AUTOSAR Adaptive Plattform basierte Software-Rahmenwerk für Steuerelemente für autonomes Fahren entwickelt. Elektrobit's hervorragende Implementierung der AUTOSAR Adaptive Plattform zusammen mit dem ISO 26262 ASIL-D zertifizierten VxWorks Betriebssystem bilden eine komplett vor-integrierte Grundlage für die Entwicklung von erweiterten Sicherheitsstufen für Automobile für ADAS Electronic Control Units (ECUs). Die innovative Lösung wird auf der Beijing Auto Show am Stand von Elektrobit demonstriert.

"Wir freuen uns, weiterhin mit Elektrobit zusammen Technologien für das autonome Fahren zu entwickeln. Elektrobit's bewährte Softwarelösungen, kombiniert mit dem branchenführenden VxWorks können die Innovation im Automobilmarkt vorantreiben, wobei funktionelle Sicherheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen," sagte Woody Zou, General Manager, China, Wind River.

"Die Kombination von Elektrobit's AUTOSAR Adaptive Plattform mit dem bewährten VxWorks Echtzeitbetriebssystem helfen bei der Entwicklung von sicheren, flexiblen und leistungsstarken ECUs. So können Automobilhersteller die Entwicklung von Steuerelementen für autonomes Fahren beschleunigen, wodurch die Massenproduktion von neuen elektrischen Fahrzeugen erleichtert wird. Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Projekte in der Zukunft," sagte Demetrio Aiello, Head of Product Engineering, Elektrobit.

Die beiden Pioniere im Automobilbau bauen auf ihrer langjährigen globalen Beziehung auf. Sie haben gemeinsam einige Designpreise gewonnen. Wind River und Elektrobit können Autoherstellern und Tier 1-Lieferanten helfen, erweiterte Funktionen schneller und einfacher zu entwickeln. So können intelligente Fahrzeuge der kommenden Generation schneller auf den Markt kommen.

Das branchenführende global verknüpfte Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) 1 VxWorks ist auch das einzige RTOS, das Open Container Initiative (OCI)-konforme Container unterstützt. VxWorks erfüllt die hohen Leistungsanforderungen von innovativen Unternehmen wie Elektrobit. Es vereinfacht die Bereitstellung und das Management von Software und verringert Entwicklungs- und Betriebskosten. So wird intelligente Edge-Software besser und schneller entwickelt und bereitgestellt, ohne dabei die Sicherheit und Leistung zu beeinträchtigen.

Mehr Informationen über Wind River in der Automobilbranche finden Sie hier: www.windriver.com/solutions/automotive.

Über Elektrobit

Elektrobit ist ein preisgekrönter, visionärer globaler Anbieter von verknüpften und verbunden Softwareprodukten und -diensten für die Automobilbranche. Das Unternehmen ist führend und bringt mehr als 35 Jahre an Erfahrung mit. Mit der Software von Elektrobit werden mehr als fünf Milliarden Komponenten in mehr als 600 Fahrzeugen angetrieben. Sie bietet flexible, innovative Lösungen für die Software der Infrastruktur von Automobilen, für Konnektivität Sicherheit, automatisiertes Fahren, damit verbundene Tools sowie Nutzerfreundlichkeit. Elektrobit ist eine unabhängige, hundertprozentige Tochtergesellschaft von Continental. Mehr Informationen finden Sie unter: elektrobit.com.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für geschäftskritische intelligente Systeme. Das Unternehmen ist seit mehr als vier Jahrzehnten ein Innovator und Pionier und unterstützt Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und die Expertise von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Industrie, der Medizin und der Telekommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Support sowie ein breites Partner-Ökosystem ergänzt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Wind River unter www.windriver.com.

