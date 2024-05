Microsoft hat einen Meilenstein in der Nutzung erneuerbarer Energien gesetzt, indem das Unternehmen das bisher größte Abkommen zum Kauf sauberer Energie für Unternehmen unterzeichnet hat. Die Vereinbarung, die ab 2026 in Kraft treten wird, sieht vor, dass über 10,5 Gigawatt an erneuerbarer Energiekapazität in den USA und Europa bereitgestellt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...