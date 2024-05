Neue, innovative Plattform definiert Arbeit neu und liefert strategische Erkenntnisse

Planview, die führende End-to-End-Plattform für Strategic Portfolio Management (SPM) und Digital Product Development (DPD), hat heute eine Reihe von Plattformneuerungen bekannt gegeben, die die Schnelligkeit und Wirkung der Transformation vorantreiben, indem sie Projekt- und Produktdaten im gesamten Unternehmen verknüpfen. Diese Innovationen ermöglichen beidseitige Sichtbarkeit und Governance, wodurch Strategien und Teams besser aufeinander abgestimmt werden können. Dank KI werden Vorhersagen präziser und die Entscheidungsfindung wird erleichtert und eine bessere Nutzerfreundlichkeit steigert die Produktivität.

"Heute kämpfen Unternehmen mit Datenwildwuchs und Fehlausrichtung ihrer Teams und Tools. Das beeinträchtigt die Geschwindigkeit und den Erfolg ihrer Transformation," sagte Louise K. Allen, Chief Product Officer. "Die heute bekannt gegebenen Innovationen der Plattform ändern die Art, wie Daten miteinander verbunden werden, wodurch sie von einem nutzlosen Speicher zu einem Asset von hohem Wert werden. Wir reißen Datensilos nieder, indem wir strategische Prioritäten miteinander verbinden, und sie für alle im Unternehmen sichtbar machen, sodass Ergebnisse im Fokus bleiben."

Ergebnisse dank umfassender Sichtbarkeit von Daten und Personalisierung beschleunigen

Einführung von Planview.Me, eine nutzerfreundliche, personalisierte Plattform, die auf einen Blick Daten und Statistiken zusammenführt. Mit Planview.Me können Teams und einzelne Mitarbeiter:

Konfigurierbare Ansichten von Status, Fortschritt, Stakeholder-Bedürfnissen und anderen datenorientierten Anwendungsfällen kreieren.

Plattform-Klicks verringern, um zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen mit klaren Handlungsoptionen auf einen Blick präsent zu haben, was die Nutzerfreundlichkeit erhöht.

Mit einem Klick aktiv werden, untersuchen, antworten und reagieren, wodurch die Effizienz durch die sofort verfügbaren Daten steigt.

Alle Entscheidungen datenbasiert und transparent treffen und alle Entscheidungsträger darüber informieren.

Steigern Sie Ihre Produktivität dank praktisch umsetzbarer KI-Statistiken und Anleitungen von Experten

Planview® Copilot ist nun verfügbar in Lösungen wie Strategic Portfolio Management, Enterprise Agile Planning (EAP), Value Stream Management (VSM) und Digital Product Development, einschließlich der Produkte Planview® Portfolios, Planview® Viz, Planview® AdaptiveWork und Planview® AgilePlace.

Planview Copilot wurde im September 2023 als Pilotversion eingeführt und bietet Nutzern:

Daten lassen sich mit natürlicher Sprache zusammenführen und bearbeiten, um Erkenntnisse zu gewinnen, Empfehlungen auf Basis von Best Practices abzuleiten und strategische Entscheidungen zu untermauern.

Unmengen von Planview-Wissen, Best Practices und wichtige Erkenntnisse sind sofort präsent?.

Versteckte Einsichten und Risiken werden sichtbar für zahlreiche Initiativen, Wertströme, Produkte und Projekte.

Die Produktivität steigt durch die blitzschnelle Analyse und das Zusammenführen von Daten in wenigen Sekunden.

Planview hat dank künstlicher Intelligenz die Sentiment Analyse verbessert und das Frühwarnsystem gestärkt. Wichtige Produkte wie Planview Portfolios, Planview® AgilePlace und Planview® ProjectPlace wurden aggregiert. Die Sentiment Analyse kann:

Sentiment Scores aufgrund der emotionalen Tonalität von Kommentaren und Texten vergeben, um Produkte und Projekte im Blick zu halten.

Trends im Laufe der Zeit analysieren, um festzustellen, ob große Vorhaben zu positiven, neutralen oder negativen Sentiments führen.

Den Status der Arbeit genau über die traditionellen Indikatoren 'Rot, Gelb und Grün' hinaus widerspiegeln.

"Die Daten für Wertströme zu verbinden, ist ein wichtiger erster Schritt, um Daten sichtbar zu machen und so zu verstehen, wo die Herausforderungen für das Unternehmen sich befinden," sagt Mik Kersten, Chief Technology Officer. "Mit den neuen Fähigkeiten von Planview Copilot und dem nun auf der gesamten Plattform verfügbaren robusten Frühwarnsystem geben wir Unternehmen mehr an die Hand als nur Übersicht wir liefern ihnen die praktisch umsetzbaren Erkenntnisse, die sie für ihre strategischen Entscheidungen benötigen. So führt die digitale Transformation schneller zu den erwünschten Ergebnissen."

Arbeit neu definieren mit weniger Unterbrechungen und besseren Verknüpfungen über das gesamte Unternehmen hinweg

Dank einer besseren Konnektivität zwischen Planview Portfolios und Planview ProjectPlace rückt Planview bis dahin nicht berücksichtigte Arbeit ins Blickfeld, um so eine Verbesserung von Abstimmung, Übersicht und Governance zu gewährleisten. Teams werden so in die Lage versetzt, mit einfachen Funktionen wie Gantt und Kanban Projekte zu bearbeiten. Dokumente werden an bestimmten Orten gespeichert und manuell zu erstellende Berichte sind nun überflüssig. So werden Teams autonomer und sie können ohne Unterbrechung an ihren Projekten und Programmen arbeiten. Gleichzeitig wird ihre Arbeit sichtbar und im Überblick dargestellt.

Planview führt darüber hinaus den Planview® Universal Connector ein, eine starke Ergänzung der bereits vorhandenen 60+ Verbinder für Software Tools. Dank des Universal Connector können Unternehmen fremd erstellte oder eigene Softwareentwicklungstools direkt in die Planview® Platform einbinden. Indem in Silos eingeschlossene Daten nun verschiedenen Softwareentwicklungstools zugeführt werden, fließen Daten und Arbeitsergebnisse nun direkt in die Planview Platform ein, was die Übersicht verbessert und die Produktivität ohne Unterbrechung des Workflows aufrecht erhält.

Zusätzliche Ressourcen:

Erfahren Sie mehr über die Planview Platform

Sehen Sie sich die Platform Demo an, um sich über Planview.Me und Planview Copilot zu informieren.

Erfahren Sie mehr über Planview Copilot

Registrieren Sie sich für die Planview Accelerate am 14. und 15. Mai 2024. Dort können Sie sich über die Herangehensweise von Planview an Strategic Portfolio Management, Digital Product Development, Data, Generative KI und Connected Work informieren.

Über Planview

Planview ist die führende End-to-End-Plattform für Strategic Portfolio Management (SPM) und Digital Product Development (DPD). Sie ermöglicht Unternehmen die Planung und Umsetzung von groß angelegten digitalen Transformationsinitiativen. Planview verbessert die Marktgängigkeit von Produkten und erlaubt genauere Vorhersagen. Dank einer höheren Effizienz werden Kapazitäten freigesetzt und strategisch bedeutende Produkte und Projekte liefern die erwünschten Ergebnisse. Unsere Plattform mit verknüpften Lösungen nutzen mehr als 4.500 Kunden und 2,7 Millionen Nutzer global, um ihre digitale Transformation voranzutreiben. Dazu gehören 59 Fortune 100-Unternehmen. Planview hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240430335148/de/

Contacts:

Leslie Marcotte

lmarcotte@planview.com