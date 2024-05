Im Jahr 2023 stiegen die peruanischen Exporte von Passionsfrüchten auf 759.000 USD, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie Agraria.pe berichtet. Peru exportiert Passionsfrüchte in verschiedenen Präsentationsvarianten, wobei Frischfrüchte besonders hervorstechen und in verschiedene Länder wie Chile, Guatemala, Italien, Spanien,...

Den vollständigen Artikel lesen ...