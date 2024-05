Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Eine baldige Zinssenkung ist vom Tisch Die US-Notenbank Fed hat an ihrer Sitzung vom Mittwoch die Geldpolitik unverändert belassen. Der Leitzins bleibt weiterhin auf 5.25 bis 5.5 %. Sie passt aber ihre Wortwahl an. Die Fed muss zurückrudern. Eine Zinssenkung im Juni ist vom Tisch. Die Wortwahl lässt darauf schliessen, dass sich eine Zinssenkung in die zweite Jahreshälfte verschiebt, im Minimum. Mehr noch, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...