WIESBADEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mehr Übernachtungen in Ferienwohnungen über Internet-Plattformen gebucht worden. Die Zahl der Buchungen auf den vier Portalen Airbnb, Tripadvisor, Booking.com und Expedia stieg zum Vorjahr um 8,3 Prozent auf 46 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 waren das sogar 23,6 Prozent mehr.

Fast alle derart gebuchten Übernachtungen fanden in kleineren Häusern mit weniger als zehn Betten statt (95 Prozent). Sie werden damit nicht in der amtlichen Übernachtungsstatistik erfasst, die nur Betriebe mit mindestens zehn Betten berücksichtigt und für 2023 gut 487 Millionen Übernachtungen in Deutschland gezählt hat.

Betrachtet man nur die Übernachtungen in Ferienwohnungen und -häusern, zeigt sich, dass die Plattformen fast die Hälfte der 95,2 Millionen insgesamt registrierten Übernachtungen gebündelt haben. Ein knappes Drittel der Internetbucher kommt aus dem Ausland. Die größten Gruppen sind Menschen aus den Niederlanden und Polen.

Die vier Plattformen melden ihre Daten an die europäische Statistikbehörde Eurostat. Andere Portale werden nicht mitgezählt./ceb/DP/mis