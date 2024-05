Autel Energy Europe, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für das Aufladen von Elektrofahrzeugen (EV), hat seinen Autel Partner Summit im Muziekgebouw, dem prestigeträchtigen Konzerthaus in Amsterdam, erfolgreich abgeschlossen. Vom 24. bis zum 25. April präsentierte Autel auf dem Gipfeltreffen nicht nur seine visionäre Europastrategie, sondern vermittelte seinen Partnern auch einzigartige Einblicke in die Vision des Unternehmens und eine umfassende Übersicht über die neueste revolutionäre Autel-Produktlinie.

Autel Energy Europe Hosts 2024 Partner Summit in Amsterdam (Photo: Business Wire)

Das Gipfeltreffen führte einflussreiche Persönlichkeiten, Schlüsselakteure der EV-Branche, geschätzte Kunden und andere Vertreter der Branche zu spannenden Diskussionen und Präsentationen zusammen. Namhafte Referenten von Branchenriesen wie Hubject teilten ihr Know-how und ihre Einblicke in die Zukunft der Elektromobilität, bereicherten die Diskussionen und inspirierten die Teilnehmer, die Grenzen der Innovation bei der EV-Ladeinfrastruktur zu sprengen.

Autel stellte auf dem Gipfel seine neuesten Innovationen vor, wobei das Megawatt-Ladesystem MaxiCharger mit einer Spitzenleistung von 1500 A und einer Ladeleistung von 1,2 MW im Vordergrund stand. Es ist für schwere Elektro-Nutzfahrzeuge konzipiert und lässt sich an verschiedene Anwendungsfälle anpassen, beispielsweise das Laden über Nacht im öffentlichen Raum und das Laden im Depot. Darüber hinaus präsentierte Autel den MaxiCharger DC Compact (Kabelmanagementsystem-Upgrade-Version) sowie das Autel Smart Box Kit und machte damit sein Engagement für die Weiterentwicklung der EV-Ladetechnologie deutlich.

Am zweiten Tag des Partner Summits 2024 organisierte Autel für seine Kunden einen Sonderbesuch bei seinem Partner Orange Charging, wo sie die Weltpremiere für den MaxiCharger DC HiPower von Autel miterleben konnten. Diese hochmoderne Ladelösung arbeitet mit der neuesten Technologie, darunter das Ladesystem mit max. 640 kW, das in gerade einmal 10 Minuten genug Kapazität für eine Reichweite von bis zu 400 km schafft. Die intelligente Stromverteilung ermöglicht zudem das gleichzeitige Aufladen von bis zu 8 Fahrzeugen und verbessert so die Effizienz und Nutzung der Ladeinfrastruktur.

Ting Cai, CEO von Autel Europe, erklärte dazu: "Der Auftritt namhafter Referenten von führenden Branchenakteuren wie Hubject auf dem Gipfel macht unser Engagement für die Förderung von Innovationen in der EV-Industrie deutlich. Unsere bahnbrechenden Technologien wie das Megawatt-Ladesystem MaxiCharger und der MaxiCharger DC HiPower zeugen von unserem Engagement, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu revolutionieren und die Zukunft der Mobilität sauberer und effizienter zu gestalten."

Ein Blick auf das bemerkenswerte finanzielle Wachstum von Autel Energy zeigt, dass das Unternehmen in den letzten vier Jahren auf dem europäischen Markt sehr erfolgreich war. Dies unterstreicht die Position von Autel als führender Player im Bereich des Aufladens von Elektrofahrzeugen und seinen entschiedenen Einsatz für die Weiterentwicklung nachhaltiger Transportlösungen.

Das Megawatt-Ladesystem wird auch auf der Fachmesse Power2Drive Europe in München im Juni zu sehen sein (C6-330). Wir laden alle Teilnehmer ein, sich bei einem Besuch auf unserem Messestand aus erster Hand über die innovativen Funktionen des Megawatt-Ladesystems zu informieren.

