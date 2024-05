Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Montag, 6. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren fünf Miniaturfiguren von Steiff, eine Veilchenvase von Daum, einen Werbeaufsteller von Boris Becker, ein Collier und ein antikes Gemälde.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 7. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine "Tilley Lamp", Porzellanhühner, eine Weißgoldbrosche, eine Gitarre aus der "Lindenstraße", sieben Neuruppiner Bilderbögen und einen Münzbecher.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 8. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren 18 Matchbox-Autos, ein Gemälde von Hugo Köcke, einen Ring mit Brillanten, einen Gillette-Rasierer, einen Fächer und einen Silberkrug von Fürst Pückler.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 10. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Stehleuchte "Birillo", eine Bronzeplastik, eine Brosche, ein Gemälde von Carl Gustav Wegener, ein Fernlenkauto und einen Ring mit Diamanten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5770288