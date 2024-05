Baierbrunn (ots) -Neuzugang beim Gesundheitsmedienhaus: Bettina Kochheim wird ab 1. Mai in der neu geschaffenen Position als Content Director die Redaktion des Wort & Bild Verlags verstärken. Zu ihrem Aufgabengebiet zählt es, langfristige Content-Strategien auf allen Kanälen für die hochwertigen Inhalte von Wort & Bild zu entwickeln, den Transformationsprozess des crossmedial arbeitenden Redaktionsteams weiter voranzubringen, Synergien zwischen Digital und Print stärker zu nutzen und die Zielgruppenansprache zu perfektionieren.Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin (43) verfügt über 20-jährige Erfahrung bei reichweitenstarken Zeitschriften, Tageszeitungen und im Online-Bereich, zuletzt war sie als Content Director und dann Chefredakteurin bei der Bauer Media Group tätig, wo sie in einer Doppelspitze die Gesundheitsredaktion des Verlags leitete und insbesondere die digitalen Projekte voranbrachte.Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags und Chefredakteur: "Mit Bettina Kochheim gewinnen wir eine versierte Wissenschaftsjournalistin und erfahrene Digitalexpertin, die durch ihren Fokus auf Medizinthemen über großes Fachwissen und ein enges Netzwerk in Wissenschaft, Forschung und im Pflegebereich verfügt. Wir freuen uns schon sehr darauf, mit ihr den bereits eingeschlagenen Weg der Transformation fortzuführen und auszuweiten."Bettina Kochheim: "Der Wort & Bild Verlag steht für mich wie kein anderer für qualitativ hochwertigen Medizinjournalismus. Ich finde es absolut beeindruckend, wie hier das Thema Gesundheitsaufklärung verständlich, spannend und immer auch mit der nötigen Leichtigkeit an ein großes Publikum vermittelt wird. Dabei gehen Verlag und Redaktion innovative Wege, um Wissen über jeden Kanal zu allen Zielgruppen transportieren zu können. So wird Wissenschaft greifbar - und anwendbar. Ich freue mich sehr, ab sofort Teil dieses hochprofessionellen Teams sein zu dürfen und an den Innovationen mitwirken zu können."Werdegang der WissenschaftsjournalistinBereits während ihres Studiums an der Freien Universität Berlin war Bettina Kochheim im Axel Springer Verlag als Journalistin tätig. Sie baute u.a. bei BILD ein crossmediales Redaktionsteam auf, das für alle Plattformen (Digital, Print, TV) Inhalte aus den Bereichen Medizin, Gesundheit, Lifestyle, Technik und Ratgeber erstellte. Als stellvertretende Chefredakteurin und Redaktionsleiterin des Teams "Leben und Wissen" errichtete sie für BILD ein wissenschaftliches Netzwerk. Im Mai 2022 wechselte sie zunächst als Content Director und dann Chefredakteurin (ab Januar 2023) zur Bauer Media Group.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, stellv. Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343Katharina Neff-Neudert, PR ManagerTel.: Tel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5770338