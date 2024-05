Original-Research: urban-gro, Inc - from First Berlin Equity Research GmbH

Recommendation: Kaufen

from: 02.05.2024

Target price: $4,30

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 4,30.

Nach monatelangen Gerüchten und Marktspekulationen kam am Dienstag die Nachricht, dass die DEA (US-Drogenpolizei) endlich die geänderte Einstufung von Cannabis genehmigen wird. Dieser historische Wandel in der US-Drogenpolitik wurde von mehreren mit der Situation vertrauten Quellen bestätigt und ließ die Cannabisaktien stark nach oben springen. Die neue Einstufung auf Schedule 3 wird zu massiven Steuereinsparungen für Cannabisbetreiber führen, was wiederum die Investitionen in diesem Sektor ankurbeln dürfte. Die Nachricht überstrahlte den Q1-Bericht von UG, der eine gute sequenzielle Verbesserung zeigte und vor allem die Guidance für den Zeitraum traf. Das Management bestätigte seine Ziele für das Gesamtjahr, die einen Umsatz von $84 Mio. und ein ausgeglichenes AEBITDA vorsehen. In der bestätigten Prognose ist die geänderte Einstufung nicht berücksichtigt. urban-gro wird zweifellos von der Lockerung der Gesetze auf Bundesebene profitieren, aber es könnte Monate dauern, bis der rechtliche Prozess abgeschlossen ist und sich die positiven Effekten herauskristallisieren. Abgesehen davon sollte sich die Stimmung im Sektor sofort verbessern. Wir empfehlen UGRO weiterhin zum Kauf bei einem unveränderten Kursziel von $4,30.



First Berlin Equity Research has published a research update on urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his USD 4.30 price target.



After months of rumours and market speculation, news broke Tuesday that the DEA (Drug Enforcement Administration) is finally set to sign off on cannabis rescheduling. This historic shift in Federal policy was confirmed by multiple sources close to the situation and sent cannabis stocks soaring. The move to a Schedule 3 drug will result in massive tax savings for cannabis operators, which should in turn stimulate investment across the sector. The news overshadowed UG's Q1 reporting, which showed good sequential improvement, and importantly, hit guidance for the period. Management confirmed their full year targets calling for $84m in sales and a break even AEBITDA. The confirmed guide does not reflect rescheduling. urban-gro will undoubtedly benefit from the loosened restrictions, but it may take months to wrap up the legal process before the upside crystallises. That said, we should see a more stable shift in sector sentiment straight away. We are Buy-rated on UGRO with an unchanged $4.3 TP.



http://www.more-ir.de/d/29583.pdf



