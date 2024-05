Das Glasfasernetz sorgt für blitzschnelles Internet, der Ausbau in der Schweiz wird schnell vorangetrieben. Eine Spezialistin in diesem Bereich ist die SD Fiber AG in Dietikon ZH. Doch die Ausbauprojekte sind hochkomplex, da ist auch die IT gefordert. Unterstützt wird das Unternehmen in diesem Bereich von einer modernen und effizienten IT-Lösung. Seit über zehn Jahren ist die SD Fiber AG auf den Ausbau des Glasfasernetzes spezialisiert. Doch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...