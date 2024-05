FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 10 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1190 (1200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 400 (383) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 195 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES JOHNSON SERVICE GROUP PRICE TARGET TO 185 (170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PT TO 200 (220) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS 3I GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2647 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ABRDN WITH 'BUY' - PRICE TARGET 195 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS AJ BELL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 395 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ASHMORE GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 175 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ASSETCO WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 38 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BRIDGEPOINT WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 275 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BROOKS MACDONALD WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2145 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CMC MARKETS WITH 'SELL' - PRICE TARGET 182 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS FORESIGHT GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS FUNDING CIRCLE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 250 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS HARGREAVES LANSDOWN WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1040 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS IG GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1050 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS INTEGRAFIN WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 335 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS JUPITER FUND WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 90 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MAN GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 315 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS NINETY ONE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 165 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS PETERSHILL PARTNERS WITH 'BUY' - PRICE TARGET 240 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS POLAR CAPITAL WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 500 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS QUILTER WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 95 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS RATHBONES WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1757 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS SCHRODERS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 365 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ST JAMES'S PLACE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 450 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS TP ICAP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 264 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS WISE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 950 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2450 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 600 PENCE - JPMORGAN RAISES GSK PRICE TARGET TO 1660 (1530) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1381 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS EUROPAEISCHE FINANZDIENSTLEISTER TO 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EUROPAEISCHE BAUWERTE TO 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ALPHA FINANCIAL TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF,) - PRICE TARGET 465 (420) P, - STIFEL RAISES GSK PRICE TARGET TO 1740 (1615) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 680 (630) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken