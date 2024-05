Chart des Tages USDJPY (02.05.2024)

Die USDJPY-Paarung machte heute nach der wahrscheinlichen Intervention der Bank of Japan sofort einen großen Teil der Verluste wieder wett und liegt nun mit einem Plus von über 1 - wieder über der 155er-Marke. Zwar verweigerte Japans oberster Devisenmarktdiplomat Kanda einen Kommentar und bestätigte nicht, dass die BoJ in den Markt eingegriffen hat, doch unter den Tradern ist es ein offenes Geheimnis.

Der Markt ist mit der breiten Geschichte der Auswirkungen von Währungsinterventionen verschiedener Zentralbanken vertraut und weiß, dass diese in den allermeisten Fällen den Abwärtstrend der Währung nicht dauerhaft umkehren konnten. Infolgedessen könnten wir weiterhin ein starkes spekulatives Interesse an bärischen Positionen auf den Yen und Long-Positionen auf den USDJPY erleben. Zumindest so lange, bis sich in der japanischen und amerikanischen Geldpolitik wesentliche Änderungen ergeben. Die Stimmung könnte sich beispielsweise umkehren, wenn die Fed ihre Politik lockert und die Bank of Japan beginnt, sie zu straffen, was für die Zukunft kein unmögliches Szenario zu sein scheint....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.